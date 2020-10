Zagrevanje na Rolan Garosu. Bude tu i tamo po neko iznenađenje, kao što je recimo u petak napravio mladi Francuz Igo Gaston eliminacijom šampiona pariske šljake 2015. godine Stena Vavrinke, ali najbolji teniseri sigurnim koracima idu ka završnici grend slema. Danas su na programu četiri meča osmine finala, a na papiru favoriti imaju lak posao.

Kralj šljake Rafael Nadal pošteno se nije ni oznojio u prethodna tri meča. Lagano, rutinski, sa pola snaga je pobeđivao, a rival u četvrtom kolu Otvorenog prvenstva Francuske je mladi Amerikanac Sebastijan Korda. On ima samo 20 godina, plasman u osmini finala Pariza mu je najveći uspeh u karijeri. Trenutno je tek 213. teniser na svetu, ali nema sumnje da ga očekuje pomak na ATP listi. On je na putu do duela sa Rafom pobedio Italijana Sepija, zemljaka Iznera, a u prethodnoj rundi bio je bolji od specijalista za šljaku, Španca Pedra Martineza i to veoma ubedljivo sa 3:0 u setovima za samo dva sata igre. Sebastijan je sin Petra Korde, češkog tenisera koji je pre 22 godine osvojio Australijan open, a na Rolan Garosu je bio finalista 1992. godine.

Naslednik tek počinje da korača u profesionalnoj konkurenciji. Letos je bio na 205. poziciji. Kao junior je Korda mlađi dosta obećevao. Po uzoru na oca pokorio je Melburn. Pre dve godine je osvojio juniorski Australijan open. Otac mu je i trener.

Nikada Nadal dosad nije odmerio snage sa dvadesetogodišnjim Kordom. Mladi Amer je u naletu, ali bi trebalo čudo da se dogodi da uspe da otkine i set velikom šampionu, koji je čak 12 puta uzimao pehar na najvećem turniru na šljaci.

Zanimljvo, mlađani Sebastijan je mački dao ime Rafa.

"To znači da sam predugo na TV, imam 34 godine. Sebastijan je odličan igrač, mislim da je pred njim odlična budućnost. Može da postane zvezda. Znam ko mu je otac, gledao sam ga često na televiziji kad sam bio mali“, rekao je Nadal pred duel sa Kordom.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Finalista US opena Aleksandar Zverev igra sve bolje kako turnir odmiče. Posle maratona i pet setova protiv domaćeg tenisera Ebera, Nemac je u prethodnoj rundi lakše nego što se očekivalo pobedio Italijana Čekinata. Rival u osmini finala je još jedan Azur, mladi Janik Siner, koji ima tek 19 godina i trenutno je na 75. mestu ATP liste. Italijan je do meča sa Zverevim eliminisao Gofana, Boncija i Koriju. Ovo će im biti prvi međusobni duel.

Jedini preostali francuski predstavnik na Rolan Garosu, mladi Igo Gaston napravio je senzaciju izbacivši Stena Vavrinku u šesnaestni finala, ali danas (16.00) ga očekuje šampion US opena prošlog meseca, Dominik Tim. Austrijanac voli da igra na šljaci. Prethodne četiri godine dolazio je najmanje dolazio do polufinala Rolan Garosa i nema sumnje da je veliki favoirit protiv domaćeg tenisera, koji je 239. na listi.

I Argentinac Dijego Švarcman ne bi trebalo da ima problem sa Italijanom Lorencom Sonegom, 46. teniserom sveta. Gaučos dosad nije izgubio ni set na Rolan Garosu. Švarcmanu odgovara ova podloga. Krajem avgusta igrao je finale mastersa u Rimu protiv Novaka Đokovića. Naš as je bio bolji, slavio je sa 2:0 u setovima.

ROLAN GAROS – OSMINA FINALA, MUŠKARCI

Nedelja

12.30: (1,01) Nadal - Kodra (20,0)

12.30: (1,50) Zverev – Siner (2,41)

14.30: (1,12) Švarcman - Sonego (5,30)

16.00: (1,01) Tim - Gaston (20,0)

***kvote su podložne promenama