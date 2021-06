Dva koraka dele Novaka Đokovića od novog sudara sa Rafaelom Nadalom na Rolan Garosu. Ko god da je u drugom delu kostura, to bi svakako bilo finale pre finala.

A, te dve prepreke za teniskog kralja su dva Italijana. Prvi po redu je Lorenco Museti (19), koji će danas oko 13.30 kako je zamislio organizator, izaći na duel Đokoviću. Museti je poskidao neke ozbiljne skalpove u tri prethodne runde, izbacio je Davida Gofana, potom Jošihita Nošioku, koji je takođe bolje rangiran od njega, a onda u trećoj rundi zemljaka Marka Čekinata, polufinalistu Rolan Garosa iz 2018. godine.

Ipak, ovo danas što čeka tinejdžera iz Italije, svojevremeno najboljeg juniora sveta je neka druga dimenzija tenisa, sa kakvom se do sada nije susretao.

Novak Đoković igra u svom stilu, sve bolje kako grend slem odmiče. Sva tri dosadašnja meča u Parizu je dobio bez izgubljenog seta, svež je, odmoran, spreman, motivisan. Ako prođe dalje čekaće ga Mateo Beretini, pobednik prvog izdanja Serbia opena ove godine, kojem je Rodžer Federer pobegao sa megdana u osmini finala.

Kec na Đokovića - 1,05

Mladi lavovi do sada, uglavnom, nisu pravili velike probleme Đokoviću poslednjih godina. Poput iskusnog učitelja držao im je lekcije i demonstrirao šta im je još sve potrebno da bi došli do najviših teniskih visina. Danas na to školovanje dolazi Lorenco Museti, koji je probojem u osminu finala Rolan Garosa obezbedio skok od 15-ak mesta na ATP rang listi i doći će do najboljeg rejtinga u karijeri.

Činjenica je da Đoković na gotovo svakom grend slemu ima pre polufinala meč u kojem se dobro preznoji, koji bude neizvesniji od ostalih. A i njemu dobro dođe da podigne radnu temperaturu pred okršaje sa najboljima. Logičnije zvuči da mu taj sparing partner bude Beretini u narednoj rundi, ali možda i Museti iznenadi, ako mu se ne stegne ruka kada na velikoj sceni stane naspram najboljeg na svetu.

Može li Siner da iznenadi Nadala? Kvota je 6,80!

Sudar generacija biće i u poslednjem meču dana u kojem će Rafael Nadal igrati protiv Janika Sinera. Njih dvojica su odigrali odličan meč na prethodnom Rolan Garosu, Španac je pobedio 3:0, ali su prva dva seta bila vrlo tesna.