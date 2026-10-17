Španija ima novog Rafu: Hodar za prvu masters titulu
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Vreme čitanja: 1min | sub. 17.10.26. | 18:51
Iznenađujući poraz Medvedeva u Šangaju
Imaju Španci novog Rafu na teniskim terenima. Ovaj je potpuno drugačiji, visok je 191 centimetar, igra desnom rukom, a u nedelju će, u 20. godini, igrati za prvu masters titulu u karijeri.
U pitanju je Rafael Hodar, koji je napravio iznenađenje danas u Šangaju i u polufinalu turnira pobedio Danila Medvedeva – 6:3, 6:4. Tako će finale u ovom kineskom velegradu biti svešpansko: igraće Hodar protiv Davidoviča Fokine. Do sada se nisu sastajali na turnirima.
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Rafael Hodar je u Šangaj došao kao 14. teniser sveta, a ukoliko uspe da osvoji turnir izboriće se za skok među deset najboljih, što će mu biti ubedljivo najbolji rejting u karijeri. Preskočiće i Novaka Đokovića. Ujedno, Španac je sada ispred srpskog tenisera u borbi za mesto na završnom mastersu u Torinu.
Bolji procenat prvog servisa i dve više iskorišćene brejk lopte bili su presudni elementi za Hodarovu pobedu nad Medvedevim. Rus nije uspeo da odbrani nijednu od četiri brejk lopte, a imao je samo 56 odsto ubačenog prvog servisa, naspram 69 odsto koliko je imao Španac.
Hodar ima samo jednu osvojenu titulu u karijeri, sa turnira iz kategorije 250 iz Maroka ove godine.