Španija ima novog Rafu: Hodar za prvu masters titulu

Rafael Hodar je u Šangaj došao kao 14. teniser sveta, a ukoliko uspe da osvoji turnir izboriće se za skok među deset najboljih, što će mu biti ubedljivo najbolji rejting u karijeri. Preskočiće i Novaka Đokovića. Ujedno, Španac je sada ispred srpskog tenisera u borbi za mesto na završnom mastersu u Torinu.

Bolji procenat prvog servisa i dve više iskorišćene brejk lopte bili su presudni elementi za Hodarovu pobedu nad Medvedevim. Rus nije uspeo da odbrani nijednu od četiri brejk lopte, a imao je samo 56 odsto ubačenog prvog servisa, naspram 69 odsto koliko je imao Španac.

Hodar ima samo jednu osvojenu titulu u karijeri, sa turnira iz kategorije 250 iz Maroka ove godine.