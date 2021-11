Srđan Đoković: Novak verovatno neće igrati pod ovim ucenama

Veliko je pitanje da li ćemo gledati Novaka Đokovića na Australijan Openu. Naravno, razlog su vakcine, odnosno odluka da sportisti neće moći da igraju ukoliko nisu primili vakcinu protiv korone.

O svemu tome govorio je i Srđan Đoković, otac Novaka Đokovića.

"Što se tiče vakcina i nevakcina, lično je pravo svakog od nas da li ćemo se vakcinisati ili ne. Niko nema pravo da nam ulazi u tu intimu, to je i ustavom zagarantovano. Svako ima pravo da odlučuje o svom zdravlju. Da li je vakcinisan, to je njegovo ekskluzivno pravo. Da li će to objaviti, mislim da neće. Ni ja ne znam tu odluku, a u da je znam, ne bih je podelio sa vama. On ima pravo da odluči kako želi", rekao je Srđan Đoković na televiziji Prva, a prenosi B92. Zatim je dodao:

"Bilo je neprijatno zbog saopštenja tih vlastodržaca u pokrajinama u Australiji, koji su dali sebi za pravo da prozivaju devetostrukog šampiona Austalije. Da li će se on tamo pojaviti, zavisi od njih kako će da se postave. On bi to želeo svim srcem jer je sportista, a i mi bismo to voleli. Pod ovim ucenama i uslovima, verovatno neće. Ja to ne bih uradio. A on je moj sin, pa vi zaključite sami", rekao je Srđan Đoković.

Postoji i teoretska mogućnost boravka igrača u karantinu.

"Može karantin, ali da 14 dana bude u hotelskoj sobi i da ne izađe ni u lobi hotela. Pa super su to smislili, neka igraju oni onda na turniru".