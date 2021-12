Srbija – Hrvatska: Đoković nama, dubl njima, ključ je u drugom singlu

Dva koraka dele reprezentaciju Srbije od Salatare, da drugi put u istoriji osvoji Dejvis kup. Ekipa koju su činili Novak Đoković, Janko Tipsarević, Viktor Troicki, Nenad Zimonjić je to uspela 2010. godine. Bio je to prelomni trenutak u karijeri Novaka Đokovića, koji je nakon toga krenuo da krči put do prvog mesta na ATP listi i da uspostavlja dominaciju belim sportom koja do danas traje.

Još jednom je Srbija bila finalista Dejvis kupa, 2013. godine, ali je u finalu poražena od Češke. U međuvremenu, državni tim nije “postio”, osvojio je prvo izdanje ATP kupa, koje se 2019. igralo u Australiji i to trijumfom nad Španijom sa Nadalom u finalu.

Na putu ka novom Dejvis kup finalu Srbiji stoji Hrvatska. Dvostruki osvajač ovog takmičenja. Napravile su komšije malo iznenađenje u četvrtfinalu trijumfom nad Italijom, koja je na papiru imala jače štihove od “vatrenih” (2:1). Prevagu je odneo malo poznati Borna Gojo, 276. teniser sveta, koji je savladao Lorenca Sonega, 27. igrača planete.

Ako bismo gledali papir, onda je i Srbija u prednosti u odnosu na Hrvatsku. Ali, suštinski, u “svlačionici” je već rezultat 1:1, jer obe reprezentacije imaju po jednu “sigurnu” pobedu. Na jednoj strani je Novak Đoković, najbolji teniser sveta, koji je u meču protiv Kazahstana upisao 18. uzastopnu pobedu u singlu u Dejvis kupu. Sve mečeve je prvi reket Srbije dobio i jasno je da Hrvati teško mogu da nađu u svojim redovima igrača koji bi mu i zapretio, a kamoli ga dobio u sutrašnjem duelu.

Isto važi i za dubl, samo u obrnutom pravcu. Par Mate Pavić - Nikola Mektić je najbolji na svetu, drže prvo i drugo mesto na ATP listi dubl igrača, rutinski su dobili u Dejvis kupu sva tri meča, bez izgubljenog seta. Ove sezone su u tandemu osvojili Vimbldon, kao i olimpijsko zlato u Tokiju. Srbija teško da može da im parira u tom duelu, jer osim Nikole Ćaćića, koji je 36. dubl igrač na svetu, nema istinski verziranog, pravog drugog tenisera za igru parova, iako su on i Đoković u sredu veče pobedili Kazahstance i tako odveli tim u polufinale.

Odluka će, po svemu sudeći, da padne u drugom singl meču. Ko tu pokriva “table” u reprezentacijama? Selektor Srbije Viktor Troicki ima na raspolaganju Dušana Lajovića, 33. igrača sveta, koji je igrao protiv Austrije i doneo pobedu nad Geraldom Melcerom. Tu je i Filip Krajinović, 42. na svetskoj listi, koji je igrao protiv Nemačke i izgubio od Dominika Kepfera. Još jedan singl igrač je Miomir Kecmanović, 68. na svetu, zaigrao je u sredu protiv Kazahstana i izgubio dobijen meč protiv Mihaila Kukuškina. Dakle, srpska “druga tabla” je izgubila dva od tri meča u singlu.

Kod Hrvata, prvi reket je Marin Čilić, nekadašnji grend slem pobednik, koji u poslednje dve sezone nije na tim ranijim visinama. Sada je 30. na ATP listi, a u Dejvis kupu je pobedio Australijanca De Minora, onda je izgubio od Mađara Žombora Piroša, 282. igrača sveta, da bi u četvrtfinalu pretrpeo poraz i od mladog Italijana Janika Sinera.

Borna Gojo

Ostala dvojica igrača u singlu su daleko od svetskog vrha. Nino Serdarušić je 242. na ATP listi, igrao je protiv Mađara i pobedio Fabijana Marošana, dok je Borna Gojo, 276. teniser sveta, najveći junak hrvatske reprezentacije, jer je protiv Australije savladao Alekseja Popirina (59. na listi), a protiv Italije Lorenca Sanoga.

Sa te dve efektne pobede Gojo je sigurno zaslužio da bude jedan od dvojice hrvatskih igrača u singlu, pored Marina Čilića. I upravo pobeda nad momkom iz Splita trebalo bi da bude ključ za prolaz Srbije u finalu. Jer, sva trojica ostalih srpskih tenisera, mimo Đokovića, daleko su bolje rangirana na ATP listi, daleko iskusnija od Goja. Pogotovo na velikim mečevima, kakvo polufinale Dejvis kupa jeste. Samo što je Borna pokazao prethodnih dana da je sposoban da iznenadi i pobedi bolje od sebe.

Novak Đoković je izgurao Srbiju do polufinala na svojim plećima, mora neko da mu pripomogne sutra da bi se došlo do trećeg finala Dejvis kupa u istoriji.