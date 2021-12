Srbija pala posle tri sata drame: Kecmanović izgubio dobijen meč, moraće Đoković opet da spasava

Teniska reprezentacija Srbije je porazom posle tročasovne drame otvorila četvrtfinalni okršaj Dejvis kupa protiv selekcije Kazahstana u Madridu. Iako je imala pobedu na tacni...

U prvoj partiji singla, Miomir Kecmanović nije opravdao ulogu favorita protiv iskusnog Mihaila Kukuškina i poražen je 6:7 (5:7), 6:4, 6:7 (11:13) pošto je propustio četiri meč lopte, spasao isto toliko meč lopti za Kukuškina i na kraju kapitulirao.

Sada su Srbiji do kraja dana potrebne obe pobede (singl i dubl) da bi preokrenula rezultat i plasirala se u polufinale gde je čeka Hrvatska. Za jednu ne bi trebalo da brinemo pošto je Novak Đoković apsolutni favorit protiv Aleksandera Bublika u drugoj partiji singla, a onda odluka pada u dubl meču gde su sve karte otvorene.

Odlučio se selektor Viktor Troicki za Miomira Kecmanovića u prvom meču singla i malo je falilo da mu se isplati debitantski nastup mladog Beograđanina. Iako slabije rangiran od Filipa Krajinovića i Dušana Lajovića, Kecmanović je imao pobedu nadohvat ruke protiv iskusnog Kazahstanca ali izgleda da je to baš (ne)iskustvo presudilo na kraju. U nekoliko navrata je mogao da prelomi pitanje pobednika ali uvek je falio taj jedan, završni udarac...

Kecmanović se vratio sa ruba poraza, preokrenuo, imao Kukuškina na kolenima, a onda je prokockao veliko vođstvo u trećem setu, četiri meč lopte i konačno kapitulirao u tajbrejku posle više od tri sata iscrpljujuće borbe. Šteta... Imala je Srbija veliku šansu da priđe na korak od polufinala sa Hrvatima, a sada će to ići znatno teže.

Dobro je Kecmanović otvorio meč i brejkom u prvom gemu oduzeo servis rivalu što je velika prednost kada se igra protiv rivala kao što je 33-godišnji Kukuškin. Potvrdio je brejk, a onda kao da je nestao sa terena u naredna tri gema pošto je Kukuškin osvojio 12 od 13 poena, napravio ribrejk i preokrenuo. U nastavku se igralo gem za gem, Kukuškin je lakše čuvao svoj servis i došlo se do tajbrejka. Kada je Kecmanović promašio zicer volej u drugom poenu i doneo minibrejk Kukuškinu, bilo je jasno da ne ide kako treba. Došao je Kazahstanac do 5:3, potom i do dve vezane set lopte od kojih je iskoristio drugu greškom Kecmanovića iz forhenda.

Kukuškin je bolje otvorio i drugi set, napravio brejk u trećem gemu, potom poveo 3:1, pa 4:2 i došao na prag pobede... Delovalo je da je gotovo za Srbiju u ovom meču.

A onda se probudio Miomir Kecmanović!

Došao je do prve brejk lopte i iskoristio je da se vrati u meč. I ne samo da je stigao vođstvo Kukuškina već ga je i prestigao na svoj servis (5:4). Usledio je ključni gem u meču. Kukuškin je servirao za opstanak u setu, a Kecmanović tražio nastavak serije koja bi duel vratila u egal.

Bio je to maratonski gem i rat živaca. Prvo je Kecmanović imao dve vezane set lopte ali se Kukuškin izvukao i došao do gem lopte koju nije iskoristio. Usledila je nova set lopta za Srbina, pa dve gem lopte za Kazahstanca, pa još jedna set lopta za Miomira... Triler gem je rešen posle čak 22 odigrana poena i petom set loptom za srpskog tenisera.

Na krilima samopouzdanja posle preokreta u drugom setu, Kecmanović je sjajno otvorio treći set i ekspresno poveo 3:0. Kukuškin je bio u nokdaunu i trebalo ga je samo dotući. Imao je Kecmanović čak pet brejk lopti za 4:0 ali ih nije iskoristio. Kukuškin je osetio šansu i rizičnom igrom počeo da se vraća u meč. Propustio je brejk loptu sedmom gemu ali nije odustajao. Kecmanović je servirao za meč, ali je Kukuškin spasao dve vezane meč lopte, iskoristio svoju treću za brejk i potpuno se vratio u meč. Tražio je Kecmanović medicinski tajm-aut posle toga ali Kukuškin je bio u naletu i ekspresno izjednačio na 5:5.

Posle skoro tri sata igre, sve se vratilo na početak. Kecmanović je seriju Kukuškina prekinuo sjajnim servis gemom bez izgubljenog poena i naterao ga da još jednom servira za opstanak u meču. Uspeo je Kukuškin i konačna odluka je pala u tajbrejku. Odlično je krenuo Miomir, poveo 4:1 ali bilo je suđeno da se ova drama ne završi lako. Žilavi Kazahstanac se nije predavao i stigao je do 5:5. U poenu koji je nekome sigurno donosio meč loptu, Kecmanović je pogodio strašan pasing šot. Na novoj meč lopti je izbacio loptu u aut ali je došao do još jedne. Ni nju nije iskoristio... Potom je Kukuškin imao tri meč lopte, od toga jednu na svoj servis ali Miomir je sve preživeo!

Kecmanović je na 10:10 u tajbrejku izbacio bekhend u aut i poslao Kukuškina na servis i četvrtu meč loptu. Ni nju nije iskoristio iskusni Kazhstanac ali jeste petu i sve je bilo gotovo posle tri sata i 18 minuta teniske drame u Madridu.

Sada je Novak Đoković na potezu i Srbija je veliki favorit da izjednači pred dubl odluke.