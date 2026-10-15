Srpski teniser suspendovan na 24 godine
Vreme čitanja: 2min | čet. 15.10.26. | 18:07
Reč je o jednom od najdužih suspenzija u istoriji tenisa...
Nesvakidašnja vest dolazi nam iz belog sporta. Kako je saopštila Međunarodna agencija za teniski integritet (ITIA), srpski teniser Stefan Milićević (29) suspendovan je na čak 24 godine i kažnjen sa 70.000 dolara zbog učešća u nameštanju mečeva i regrutovanju drugih igrača. Reč je o jednoj od najdužih suspenzija u istoriji profesionalnog tenisa.
Istraga je utvrdila da je nekadašnji 1.338. igrač sveta u periodu od 2022. do 2024. godine namestio šest mečeva, od kojih je na pet sam nastupao, dok je u još šest navrata to pokušao da uradi. Svi sporni susreti odigrani su na trećem rang-nivou profesionalnog tura, gde je Milićević u tom periodu zabeležio ukupno 11 zvaničnih mečeva.
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Pored samostalnih prekršaja, Milićević je označen i kao organizator koruptivne mreže unutar koje je regrutovao ili pokušao da regrutuje druge tenisere, što je dovelo do nameštanja dodatnih mečeva. Njegov položaj dodatno je otežala činjenica da je tokom 2026. godine odbio bilo kakvu saradnju sa istražiteljima, ne odgovorivši na sedam uzastopnih poziva ITIA.
S obzirom na to da se nije izjasnio o optužbama iz formalnog obaveštenja upućenog 24. septembra, slučaj nije ni došao do saslušanja pred oficirom za borbu protiv korupcije, već mu je automatski izrečena sankcija. Iz ITIA je pojašnjeno da dužina zabrane odražava izuzetnu težinu samih prekršaja i pokušaje vrbovanja drugih igrača, a ne samo izostanak saradnje.
Milićević tako neće moći da se vrati tenisu do 2050. godine, a rigorozna zabrana mu onemogućava bilo kakav igrački ili trenerski angažman, kao i prisustvo na turnirima i događajima pod okriljem ATP, WTA, Grend slemova ili bilo kog nacionalnog teniskog saveza.