Odavno Novak Đoković ne krije, već javno potvrđuje da je u poteri za večnim statusom „najboljeg ikada“. Kriterijuma (nezvaničnih) je više ne bi li se to postiglo, pre svih to su osvojeni grend slemovi, vreme provedeno na vrhu i kraju godina na ATP listi, broj masters titula, ATP turnira, pobeda... U suštini, to je to. Pred njim je još mnogo posla, ali bi jedan mogao da završi već 8. marta naredne godine.

A to je da povede 311 sedmica kao prvi reket sveta, lider svetske lestvice, čime bi sa vrha večne liste skinuo Rodžera Federera. Pre toga ga može prestići i po broju sezona koje je završio na prvoj poziciji ATP liste. Trenutno, on deli drugu poziciju upravo sa Federerom, ali i Rafaelom Nadalom i Džimijem Konorsom sa pet godina vladanja, dok je rekorder Pit Sampras sa šest. Upravo je Srbin nedavno prestigao Amerikanca, inače njegovog sportskog idola (uz legendarnog italijanskog skijaša Alberta Tombu) na drugom mestu liste sedmica provedenih na vrhu. Đoković broji 291, a Pistol Pit je stao na 286. Američki teniser sa šest sezona završenih na broju 1 sada čeka da mu se Nole pridruži na vrhu i tog, za konačni rasplet borbe za „najboljeg ikada“, važnog kriterijuma.

I po svemu sudeći neće morati dugo da čeka jer se to može dogoditi već ove sezone, a potvrda bi mogla da se zna već prvog dana novembra. I tu se krije pomalo neočeivana odluka Đokovića da zaigra na ATP 500 turniru u Beču i pored razočaranja iz finala Rolan Garosa. Naime, ako Beograđanin osvoji titulu, obezbediće prvu poziciju do kraja godine.

Jedini koji može da ga ugrozi je Rafael Nadal i Španac trenutno razmatra pozivnicu dobijenu od organizatora turnira u prestonici Austrije. Računica je ovakva – Rafa do kraja godine može da sakupi najviše 12.090 poena, a Nole je već sada na 11.740.

Po nedavnoj odluci ATP-a neće biti brisanja bodova do 8. marta 2021. najboljih 18 rezultata iz poslednja 22 meseca, izuzev sa završnog mastersa, pa je i manevarski prostor drugom reketu sveta sužen. On do kraja godine može da na sadašnjih svojih 9.850 bodova doda još 2.240, i to ako osvoji Beč (500 poena), masters u Parizu (640), i završni masters u Londonu (1.100). Njegov kalendar do kraja godine nije zatvoren, ali teško da će odabrati neka preostalih od manjih takmičenja (ATP 250 u Antverpenu, Kelnu, kazahstanskom Nur-Sultanu i Sofiji).

Sve to u suštini znači da titula u Beču Novaku Đokoviću i njenih 500 poena obezbeđuje prednost nad Nadalom i završetak godine na prvoj poziciji. Ukoliko naredne sedmice pokori austrijsku prestonicu Đokovićev ukupan skor bodova će biti nedostižnih 12.240. Biće to možda i jedan od uzbudljivijih „manjih“ turnira poslednjih godina s obzirom na „istorijsku težinu“.

©AFP

Da računa na uspeh u Beču, srpski teniser je potvrdio juče u BiH gde je ponovo obišao čuvene „piramide“.

„Do kraja godine ću igrati još na dva turnira, u Beču i Londonu. Nisam bio u Beču 15 godine, taj turnir mi nije bio u originalnom planu, ali mu se baš radujem. Bila je ovo čudna sezona i nadam se da ću je završiti na prvom mestu. To mi je cilj i radim na tome“, izjavio je Đoković u Visokom gde je proveo poslednja tri dana, „Mnogo sam igrao poslednja dva i po meseca, a nisam mogao da izlazim napolje, da se krećem prvo zbog restrikcija, a posle i zbog karantinskih pravila na turnirima. To me je dosta mentalno iscrplo. Ovde sam se rekuperirao“

Đoković, sada je već očigledno očigledno neće braniti titulu na pariskom mastersu (2 -8. novembar) jer mu se bodovi svakako neće brisati, te je izlišno da se tamo troši. Turnir u Beču se igra od 26. oktobra do 1. novembra u zatvorenom na tvrdoj podlozi za nagradni fond od 1.409.510 evra. Titulu je prošle godine osvojio domaćin, Dominik Tim koji će i ove godine učestvovati uz Stefanos Cicipasa, Danila Medvedeva, Dijega Švarcmana, Andreja Rubljova itd. Čeka se još samo Rafa pa da se ovo pretvori u baš ozbiljan turnir sa grend slem kvalitetom. Završni masters u Londonu na programu je od 15. do 22. novembra.