Kada je postao teniser sa najviše provedenih sedmica na vrhu ATP liste u istoriji, Novak Đoković je izbio mnogima jedan od dva najveća argumenta u borbi za zvanje najvećeg tenisera ikada. Brzo su se brojni strani navijači, često i mediji, okrenuli poslednjem uporištu Rafaela Nadala i Rodžera Federera, a to je broj osvojenih grend slemova. Međutim, krenuo je Nole i tu da im izmiče stolicu.

Pobedom nad Nadalom u Parizu srušio je Rafin poslednji bastion odbrane. Još nije osvojio 19. grend slem, ali je sigurno sprečio Nadala da se popne na 21. što je jednako važno. Rodžer Federer je i dalje na 20 i teško je očekivati da će povećati tu cifru. Eventualno na Vimbldonu na koji on stavlja sve pare i sigurno će na najprefinjenijem turniru imati ogromnu podršku javnosti.

Sve je više jasno da će to biti trka udvoje između Novaka i Nadala. Ukoliko Đoković savlada Stefanosa Cicipasa u finalu Rolan Garosa, prići će na samo jedan grend slem zaostatka u odnosu na dva najveća protivnika, a treba reći da tek idu Vimbldon i US Open gde će Novak biti favorit. Samo na šljaci nije favorit, a i tu je nadigrao Nadala.

Ovim uspehom Đoković je postao jedini igrač u istoriji koji je odigrao najmanje šest finala na sva četiri grend slema. Tu pokazuje svoju raznovrsnost kakvu niko nikada nije imao.

Ako osvoji Rolan Garos u nedelju, Đoković će se popeti još jedan stepenik ka raju.

Novak je jedini od velike trojke koji je u jednom momentu držao sva četiri grend slema u svom vlasništvu, ali nije to uradio u jednoj kalenadarskoj godini. Možemo samo da zamislimo koliko bi mu poraslo samopouzdanje ukoliko bi uzeo „trofej musketara“ u Parizu. Mogao bi možda da napadne istorijski uspeh - osvajanje sva četiri grend slema u jednoj kalendarskoj godini, što naravno nije nikome uspelo u modernoj eri.

Rod Lejver i Don Badž su prethodno imali kalendarski grend slem pre nego što je počela Open era, a to znači da su osvojili sva četiri turnira u jednoj godini. Zapravo, Lejveru je to pošlo za rukom dva puta. Ali, tada nije bilo betonske podloge.

A podsećanja radi, iza ćoška su i Olimpijske igre. Mogla bi ovo da bude zlatna godina Novaka Đokovića. Šta bi bilo kada bi osvojio sva četiri grend slema i zlato u Tokiju? I dalje je to izvodljivo. A da je najbolji na svetu već je pokazao milion puta.

Postoji jasna ideja da je Novak Đoković najveći teniser svih vremena na betonu, čak je i na travi postao izuzetno snažan, pa ga mnogi gledaju kao glavnog kandidata za osvajanje Vimbldona. Pa ako „ukrade“ i ovaj Rolan Garos Nadalu ispred nosa, više ne postoje bilo kakvi limiti. Nema sumnje da je vrlo blizu da se upiše u istoriju kao teniser sa najvećim brojem osvojenih grend slemova. Da ne pričamo o njegovoj dugovečnosti koja bi zbog načina ishrane i treninga mogla da bude veliki faktor.

Novak već drži rekord po broju provedenih sedmica na vrhu ATP liste, jedini je osvojio u karijeri svih devet masters turnira, tokom 2015. i 2016. godine povezao je 30 pobeda na grend slemovima, u jednom momentu je ima više poena na ATP listi od drugog i trećeg zajedno. Ostali su samo još grend slemovi.

Kada smo kod toga, treba reći i da je Federer najveći deo grend slemova osvajao kada Đoković i Nadal nisu bili u punoj snazi. Zato ga je sada Nadal stigao, a i Đoković je vrlo blizu.

Pobedom nad Nadalom Novak je već odradio ogroman deo posla, ostavio je Španca na koti 20. A pobedom nad Cicipasom Novak bi dotakao zvezde i jasno stavio do znanja šta sledi.

Ili, što bi čuvena pesma Led Cepelina rekla, uz malu doradu:

"And as we wind on down the road

Our shadows taller than our soul

There walks a MAN we all know

Who shines white light and wants to show

How everything still turns to gold".

Novak se penje stepenicama ka istoriji i zvanju najvećeg u istoriji. Još jedna je ostala do kraja.