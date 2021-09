Ono što je Brodvej za pozorišnu scenu, to je stadion Artur Eš u svetu tenisa. Svetla velelepnog njujorškog zdanja obasjaće večeras dve nadolazeće tinejdž-zvezde, devojke koje sa nepunih 20 godina žive san svake devojčice na početku teniskog puta. Ema Radukanu i Lejla Fernandez (TV Sportklub, 22.00) igraće svoje prvo grend slem finale u karijerama. Kako se radi o teniserkama od 18, odnosno 19 leta, u Njujorku ćemo u noći između subote i nedelje gledati krunisanje najmlađe osvajačice grend slem titule u poslednjih 17 godina! Tačnije još od zlatnog pohoda tada supertalentovane Marije Šarapove na Vimbldon 2004. sa 17 godina i 75 dana.

22.00: (1,55) Ema Radukanu (1,55) – Lejla Fernandez (2,45)

Pitanjeje dali će i kada pasti rekordi Trejsi Ostin (US Open 1979, 16 godina i 270 dana), Monike Seleš (Rolan Garos 1990, 16 godina i 189 dana) i Martine Hingis (Australijan Open 1997, 16 godina i 117 dana), ali finale između mladih teniserki iz Velike Britanije i Kanade biće posebno na svoj način. Naime, biće to prvo grend slem finale u open eri između dve teniserke koje se nisu nalazile među nosiocima. Toliko je predstojeći duel između Eme Radukanu i Lejle Fernandez jedinstveno.

Lejla Fernandez je nešto iskusnija došla na US open. Imala je šest ušešća na grend slem turnirima, na kojima je zbirno upisala četiri trijumfa. Ta brojka nadmašena je u Njujorku, a put do finala nije bio nimalo lak. Počev od susreta trećeg kola protiv Naomi Osake sve susrete do finala dobila je u tri seta. Posle treće teniserke sveta Lejla Fernandez redom su padale Anđelik Kerber, Elina Svitolina i Arina Sabalenka. Zbog toga je Kanađanka na terenu provela bezmalo 13 sati, pet više od Britanke koja na putu do finala nije ispustila ni set! Slučaj Eme Radukanu je tek interesantan pošto joj je ovo drugo učešće na grend slem turnirima, a Ju Es Open startovala je iz kvalifikacija kao 150. teniserka sveta. Ona je imala i malo sreće jer joj se žreb idealno otvorio, do te mere da joj je najveća prepreka bila Belinda Benčić u četvrtfinalu, dok je polufinalni okršaj protiv Marije Sakari dobila još i lakše.

IZBOR UREDNIKA

Hajdemo sada malo o životnim pričama dve ovogodišnje finalistkinje poslednjeg grend slema sezone. Obe teniserke potiču iz mešovitih brakova. Lejla Fernandez je ćerka bivšeg fudbalera ekvadorskog porekla Horhea i Kanađanke filipinskih korena Ajrin. Rođena je u Montrealu 2002. godine, a pre nego što je uplivala u profesionalne vode bila je šampion Rolan Garosa u juniorskoj konkurenciji, kao i finalistkinja Australijan Opena. Nije loše za teniserku koja je sa sedam godina odustala od razvojnog programa u Kvebeku. Put do zvezda dodatno joj je zakomplikovala učiteljica koja joj je četiri godine kasnije savetovala da potpuno ostavi tenis i posveti se školi, smatrajući da Lejla nije dovoljno talentovana da bi se bavila belim sportom. Ali, ona nije odustala...

“Sećam se da mi je učitaljica govorila kako treba da odustanem, kako nikada neću uspeti. Hvala joj zbog tih reči jer su mi ostale urezane u glavi sve ove godine. Od tog dana sam samo želela da joj dokažem da ću uspeti da postignem sve ono o čemu sam sanjala. Sada mogu da kažem da sam uradila sjajan posao u ostvarenju svojih snova“, ispričala je Lejla posle trijumfa nad Sabalenkom u tri seta.

Lejla Fernandez (©AFP)

Pre iskoraka koji je napravila u Njujorku Lejla Fernandez je najbolji rezultat na grend slemovima imala prošle jeseni u Parizu kada je stigla do trećeg kola.

Kvaliteti britanske teniserke Eme Radukanu predmet su dubljih analiza u teniskom svetu. Najdalje je u svojim izjavama otišao legendarni Boris Beker koji je u svom blogu na Dejli Mejlu uporedio 18-godišnju Britanku s Muhamedom Alijem.

“Gledajući Emine mečeve kroz glavu mi se neprestano motalala ista misao, reči koje je izgovorio Muhamed Ali: 'Krećem se kao leptir, bodem kao pčela'. Upravo mi je njena kretnja po terenu zapala za oko. Izgleda tako slobodno, kao da lebdi, uvek je u pravoj poziciji da uputi pravi udarac, a kada je potrebno ubode kao pčela i stigne do poena“, napisao je nekadašnji trener Novaka Đokovića i dodao:

“Ona se danas nalazi u poziciji u kojoj sam ja bio pre mnogo godina, igraće grend slem finale prilično mlada, mnogo pre nego što se uopšte iko nadao da će se desiti. Zato je moj savet njoj da se opusti, da pusti prirodu da obavi svoje. Kada si tako mlad ne gajiš sumnje koje se možda javljaju kada si stariji“.

Pred Emom Radukanu je šansa kakva se nije pružila nijednoj teniserki još od Serene Vilijams 2014. godine – da osvoji grend slem titulu bez izgubljenog seta.

Ema Radukanu (©AFP)

Interesantno, obe teniserke su plasmanom u finale osvojile više novca nego u kompletnim dosadašnjim karijerama! Prema dostupnim podacima Lejla Fernandez je dosad inkasirala 786.722 dolara, dok je Ema Radukanu prikupila tek 303.376 dolara. Podsetimo, kako su novčane nagrade u obe konkurencije izjednačene, finalistkinja će dobiti ček na 1.250.000 dolara, a osvajačica turnira čak 2.500.000 dolara!

Strašan vetar u leđa za dalji uspon dve mlade nade...

US OPEN - FINALE

22.00: (1,55) Ema Radukanu (1,55) – Lejla Fernandez (2,45)