Ponadao se Janik Siner da će on da bude taj teniser koji će zaustaviti pobednički niz Aleksandra Zvereva koji je olimpijski šampion započeo baš u Tokiju. Međutim, talentovani Italijan koji je Nemca pobedio prošle godine na Rolan Garosu nije daleko odmakao - 0:3 (4:6, 4:6, 6:7). U osmini finala US opena gotovo da nije pružio otpor, ili ako se pogleda iz drugog ugla, Zverev mu je dozvolio samo jednu izgledniju šansu za osvajanje seta. I nju Italijan nije znao da iskoristi. U taj brejku trećeg seta stigao je do čak tri set lopte, dve vezane. Ali, nemački teniser ruskih korena u tim trenucima bio je hladan kao ruska zima. Zaledio je sve puteve Italijanu ka osvajanju seta i na kraju materijalizovao meč loptu.

U prethodna dva seta Zverev je potpuno kontrolisao igru. Napravio je po jedan brejk u oba - dovoljno da ih osvoji. Slično je bilo i u trećem u kome je već posle dva gema uspeo još jednom da oduzme servis Sineru. Nešto kasnije se opustio. Italijan je to znao da iskoristi i uzvrati brejk. Ali, nije mogao da odvede meč u četvrti set.

Zverev će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz duela Amerikanca Rejlija Opelke (24. na ATP listi) i Južnoafrikanca Lojda Džordža Herisa (46).

Zverev - Siner 6:4, 6:4, 7:6

