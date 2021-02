Prošle godine je igrao u finalu i za dlaku mu je Novak Đoković odneo trofej ispred nosa.

Ovog puta je Dominik Tim došao po pehar i to stavlja do znanja svakim potezom, čeličnom rešenošću da dođe do svog drugog grend slem trofeja u karijeri.

Dominik Kepfer, 70. teniser na ATP listi, bio je samo lakši sparing partner Austrijancu u drugoj rundi Australijan opena – 6:4, 6:0, 6:2 za sat i 40 minuta igre. Takoreći – ekspresno.

Jedino u prvom setu je Nemac uspevao da igra ravnopravno sa Austrijancem, ali kada je na 3:3 izgubio servis, znalo se da mu spasa nema. Od kraja prvog do početka trećeg seta Tim je osvojio 11 uzastopnih gemova.

U narednom kolu treći igrač sveta će se boriti protiv boljeg iz duela Kirjos – Umber.