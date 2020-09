Glavni mentor Rafaela Nada, njegov stic Toni Nadal, reagovao je na nesvakidašnji trenutak diskvalifikacije najboljeg tenisera na planeti Novaka Đokovića.

On se prisetio diskvalifikacije Serene Vilijams i smatra da Novak Đoković nije imao nikakvu nameru da povredi linijskog sudiju.

Ali pravila su takva, dogodio se snažan udarac u vrat, a potom i diskvalifikacija srpskog asa.

”Đoković nije imao nameru da bilo koga udari. Postoji propis koji kaže da ukoliko udarite sudiju posledica je eliminacija. Dodatni je to što se dogodio udarac u vrat”, rekao je Nadal.

Najveći konkurenti najboljem teniseru na planeti mogu da imaju samo korist od ove nesrećene sitacije, ali...

”Prvi kome je to koristio bio je Pablo Karenjo, koji je igrao protiv njega u ovom meču i pobedio. Svi oni koji su ostali u takmičenju dožive olakšanje kada glavni favorit ispadne. Iz daleka, naravno, i Federeru i Nadalu, pošto će Đoković ostati bez novog grend slema. Ali realnost je bolna situacija za njega i to nije dobro za tenis”.

Novak bi mogao da oseti posledice već u Rimu.

”Biti diskvalifikovan kao prvi reket sveta je udarac. On se već izvinio. Đoković je vrlo dobro. Pretpostavljam da to u Rimu može uticati na njega, jer je situacija vrlo blizu. Ima vremena do Rolan Garosa i verujem da će se do tada oporaviti od ovoga”.

U timu Rafaela Nadala veruju da bi on mogao da iskoristi aktuelni trenutak u Večnom gradu, s obzirom da je poslednji turnir na kojem je igrao bio Akapulko u februaru, koji je završio osvajanjem trofeja.

ATP u Rimu počinje već 14. septembra i mogao bi da privuče veliku pažnju, s obzirom na aktuelna dešavanja koja prate srpskog tenisera.