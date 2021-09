Falila je samo ta još jedna. Najveća u karijeri. Najvažnija u istoriji tenisa. Ona koja će ga za sva vremena zacementirati na Olimpu sportskih božanstava. Na tronu najvećeg svih vremena bez prava da bilo ko i bilo šta prigovori. Za kalendarski grend slem kakav nije viđen 50 i kusur godina, za rekordnu 21. titulu u karijeri. Trebalo je ovo da bude čarobna noć Novaka Đokovića, ali se završila kao turobna. Šteta, šteta, šteta...

Toliko željena pobeda Novaka Đokovića je večeras ostala zgažena pod nogama neverovatnog Danila Medvedeva u finalu US opena. Svi preokreti i čuda koje je pravio prethodnih dana u Njujorku, tokom ove godine, pa i cele karijere, kao da su pojeli sreću koja je večeras mogla da mu bude saveznik. Neverovatni Rus je za nešto više od dva sata igre srušio snove o najlepšoj teniskoj bajci i slavio 6:4, 6:4, 6:4. Spasao je Đoković dve meč lopte ali je bilo kasno... Što zbog svoje neprepoznatljivo slabe, što zbog sjajne igre rivala u većem delu meča i ključnim momentima, epilog je bio razočaravajući.

Počeo je Novak izgubljenim servisom i svi smo pomislili da je to deo standardne predstave poslednjih dana u Njujorku. Ako je mogao u prethodna četiri meča da se vrati posle 0:1 u setovima, zašto ne bi i večeras? “Pusti ih” da se ponadaju, pa ih samelje…

Ali večeras je bilo i do sjajnog Danila Medvedeva. Neverovatno je Rus servirao posle brejka na startu seta. Nije dozvolio Đokoviću nijednu brejk priliku, ispalio je osam as servisa i imao nadrealnih 100 odsto osvojenih poena kada ubaci prvi set?! To su brojke protiv kojih se ne može… Štaviše, Rus je odmah bio bliži duplom brejku ali se i Novak izvukao as servisima. Čak ni vlasnik najboljeg riterna svih vremena nije uspeo da zauzda servis projektile ruskog tenisera i Medvedev je osvojio prvi set.

Otvorio je Novak drugi set sjajno. Gem bez izgubljenog poena. I onda tri vezane brejk lopte. Delovalo je da kreće mašina… Ali Medvedev je uspeo da se izvuče iz prve teške stuacije. I da u sledećm gemu dođe do brejk lopte koju je Novak spasao dobrim servisima. To je bila prva tačka Novakovog loma u meču.

Prava vatra se rasplamsala u četvrtom gemu, Đoković je opet imao brejk loptu, ali je sudija neverovatnom greškom na drugom servisu spasao Medvedeva. To je bila druga tačka na kojoj je Novak pukao. Imao je Srbin i drugu, ali Rus je pogodio nemoguć ugao i naterao našeg tenisera da polomi reket. Medvedev je već u sledećem gemu došao do dve brejk lopte i drugom probio Novaka na mreži za 3:2. Đoković je imao ispod 50 odsto ubačenog servisa, Rus duplo bolje procente na drugi servis. Novak u dužim razmenama sa set i po nije imao nijedan forhend viner?!

Spasao se Đoković drugog brejka posle 0:30, ali Rus je “ubijao” servisima i forhendima. Počeo je da igra čak i bolju defanzivu od Đokovića što u svetu tenisa nije normalna pojava. Opustila mu se ruka, naterao je Đokovića da greši na mreži, diktriao je tempo… Lako je dobijao poene na svoj servis i došao do tri vezane set lopte. Spasao je Novak prve dve, imao zicer za treću i poslao ga u aut. Kakve je to šansa bila… Delovalo je da se Rus tada uplašio. Bio je to pretposlednji voz za Đokovića koji je drugi set završio sa duplo manje vinera od rivala (7:14).

Treći set nije mogao da počne gore po našeg asa. Brejk pa lak servis gem Medvedeva i novi brejk. Novak je delovao kao da se predao, ali je posle presvučene majice na 2:5 zaigrao kao drugi čovek. Šteta što se to nije desilo ranije... Priželjkivao je to i veći deo publike u Njujorku. Medvedev je propustio meč loptu i Novak je napravio prvi brejk u meču! Pojavio se tračak nade, smanjio je Novak na 4:5 ali je to i dalje bio brejk prednosti za Rusa. Dobio je Medvedev dve duže razmene na početku svog servis gema i spaso se panike u glavi. Došao je do nove dve meč lopte, opet propustio jednu, ali treću nije.

Sprečio je najveće dostignuće u istoriji tenisa. Osvojio je prvi grend slem u karijeri posle toliko bolnih poraza i najavio da je i njegovo vreme došlo. Nažalost, morao je to da dokaže baš večeras. Unapred prežaljen od cele planete, odigrao je finale sa minimalnim pritiskom i napravio čudo.

Novak je propustio verovatno jedinstvenu priliku u karijeri da osvojio sva četiri grend slema u sezoni. Rekord ne bi trebalo da izostane. Federer i Nadal su i dalje na istoj brojci, ali neće još dugo. Nažalost, večeras je propuštena istorijska šansa da ih pošalje ispod sebe za sva vremena. Pao je praktično bez ispaljenog momka. Bajkovita sezona se završila sa dva čudna poraza od Zvereva u Tokiju i Medvedeva u Njujorku. Trenutno je teško razumeti šta se to desilo...