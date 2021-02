Ni povreda mu ne može ništa! Ni Miloš Raonić! Urlik teniskog kralja ori se Melburnom, jer otpisani Novak Đoković, za kojeg se do jutros nije znalo ni da li će moći da igra, ide u četvrtfinale Australijan opena!

Jeste povređen, videlo se to kod nekih pokreta i poteza, koje nije uspevao da izvede do kraja kao onaj „pravi“ Đoković. Ali, imao je Novak dovoljno želje, volje, snage da još jednom, 12. put u karijeri slomi upornog Miloša Raonića i izbori plasman među osmoricom najboljih na melburnškom grend slemu – 7:6, 4:6, 6:1, 6:4.

Imaće šampion i rekorder Australijan opena sada dva dana da još više zaleči taj istegnuti trbušni mišić, a onda ga čeka težak meč sa Aleksandrom Zverevim. Istina, pre nekoliko dana ga je pobedio na ATP kupu, ali ovo su nove okolnosti, novi izazov...

Laknulo je svim Novakovim navijačima kada je stigla vest nekoliko sati pre meča da će trenirati, da će pokušati da igra. Kasnije je objavljena informacija da Đokoviću nije puka mišić, nego da je istegnut, te su i vesti bili optimistične, da će fiziotarapeuti osposobiti najboljeg tenisera sveta da nastavi turnir.

Kako su to uradili – svaka čast. Bilo je trenutaka kada se videlo da Đoković nije na maksimalnom broju obrtaja, ali je gurao maksimalno koliko može. Imao je samo u drugom setu manji pad u igri, koji je Raonić iskoristio da napravi brejk i da meč produži do četvrtog seta, što mu je prvi put uspelo u njegovim i Novakovim duelima u Melburnu.

Da je mogao Đoković lakše i brže do pobede – mogao je. Propustio je brojne šanse da oduzme Raoniću servis, to mu je pošlo za rukom tek u trećem setu. Ali od početka do kraja meča je bilo očigledno da je, kao i uvek kada igraju, sve na Novakovom reketu. Ispostavilo se, potpuno suprotno prognozama, da što je meč više odmicao, to je srpski as igrao sve bolje i u trećem i četvrtom setu je totalno nadigrao kanadskog predstavnika.

Neverovatnim ritern udarcima Đoković je tupio Raonićevo samopouzdanje, kojeg je u tim trenucima izdavalo najjače oružje, servis, koji ga je uglavnom držao u igri.

Na kraju još jedna rutinska Novakova pobeda, čak i bez slavlja na kraju, samo široki osmeh zadovoljstva što je, pre svega, pobedio sebe, a onda Raonića.

Đoković ostaje u igri za trofej. A, zna se da je ranjeni lav najopasniji...

AUSTRALIJAN OPEN – 4. KOLO

Muškarci

Karacev – Ože Alijasim 3:2 (3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4)

Dimitrov – Tim 3:0 (6:4, 6:4, 6:0)

Zverev – Lajović 3:0 (6:4, 7:6, 6:3)

Đoković - Raonić 3:1 (7:6, 4:6, 6:1, 6:4)

Dame

Su Vei Šej - Vondrušova 2:0 (6:4, 6:2)

Muguruza - Osaka 1:2 (6:4, 4:6, 5:7)

S. Vilijams – Sabalenka 2:1 (6:4, 2:6, 6:4)

Halep - Švjontek 2:1 (3:6, 6:1, 6:4)