Još jedna maksimalna pobeda na US openu za Filipa Krajinovića i plasman u treće kolo trećeg grend slem turnira sezone! Krajinović je u prvoj rundi lako prošao Šveđanina Mikaela Imera (3:0), a večeras je preslišao i Amerikanca Markosa Girona - 6:4, 6:1, 6:3.

Krajinovićev naredni rival biće pobednik duela između Davida Gofana i Lojda Herisa.

Da se Amerikancu ne piše dobro bilo je jasno već od samog starta. Srpski teniser odmah je napravio brejk, imao seriju 12:1 u poenima, da bi se potom malo opustio i Giron je uspeo da izjednači - 3:3. Ali ispostaviće se da je to bilo sve od njega. Novim brejkom Krajinović ponovo dolazi do prednosti i sigurnim servisom čuva je do vođstva od 1:0 u setovima.

U drugm delu igre Giron nije imao nikakve šanse. Filip mu je tri puta uzimao servis, uspeo da spase nekoliko brejk lopti i to je bilo 2:0.

Ponovo je Amerikanac malo podigao nivo igre u trećem setu. Držao se sve do 4:3, ali onda je Krajinović napravio ključni brejk i došao u situaciju da se servira za pobedu. Prvu priliku je iskoristio za konačnih 3:0.