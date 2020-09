Nastavlja se takmičenje na US openu, a trećeg dana odmeravanja najboljih teniserki i tenisera sveta u centru pažnje je naravno najbolji - Novak Đoković. No kako smo već obradili tu "temu", to jest njegov večerašnji duel drugog kola sa Britancem Kajlom Edmundom, koji bi našem asu mogao da napravi probleme (ne prvi put), pregledaćemo šta nam ostali mečevi ove noći sa srede na četvrtak nude za navijanje i sportsko klađenje. Na programu su prvi mečevi drugog kola singla, ali i prvi mečevi dublova na ovom takmičenju.

RASPORED MEČEVA 3. DANA

Fokus je naravno na najboljima koji na ovako velikim turnirima, gde je za titulu potrebno nanizati sedam pobeda u dve paklene sedmice na startu takmičenja mahom relativno lako prolaze. A oni uglavnom nastupaju na dva najveća stadiona Bil Džin King teniskog kompleksa u Kvinsu, Artur Ešu i Luju Armstrongu.

Tako dan od 17 časova po srednjoevropskom vremenu na gigantskom "Ešu" sa 23.000 sedećih mesta, sada naravno praznih, otvara Petra Kvitova protiv Katerine Kozlove. Iskusna, snažna Čehinja je veliki favorit iako Ukrajinka slovi za odličnu dubl igračicu, te je odlikuje snažan servis što na tamošnjoj tvrdoj i brzoj podlozi predstavlja značajan adut. Očekuje se pak da Kvitova relativno lako pređe preko ovog problema, uz eventualno veću borbu u prvom setu.

Večernju scenu na Artur Ešu otvara Naomi Osaka, šampionka iz 2018, protiv Kamile Đorđi. Italijanka, iako ne spada u grupu vrhunskih teniserki, ume da namuči one najbolje, te do sada ima devet pobeda nad Top 10 rivalkama. Povrh toga, Japanka, čini se, nije u dobrom zdravlju, pošto je predala Viktoriji Azarenki finale Sinsinatija, te bi mogla danas da ostane makar bez jednog seta.

Dan na najvećem stadionu belog sporta završava se jednom sigurizzom, a to je očekivana lagana pobeda Stefanosa Cicipasa nad trenutno 168. reketom sveta, domaćim predstavnikom Maksimom Krejsijem.

Slična sudbina očekuje i njegovog sunarodnika Brendona Nakašimu pošto mu je današnji protivnik peti nosilac Aleksander Zverev.

Pobeda se očekuje i od Angelik Kerber. Iskusna Nemica, šampionka US Opena 2016. ukršta rekete sa takođe iskusnom sunarodnicom Ana-Lenom Frajdsman. Ovo im je treće ogledanje, a Kerberova ima stopostotan učinak. Ona je inače poznata i po surovosti prema sunarodnicama protiv kojih je vezala 16 pobeda počev od 2011. godine.

Što se tiče naših predstavnika, osim Đokovića, danas nastupaju još Filip Krajinović i Nikola Ćaćić. As iz Sombora je pokazao odličnu igru u prvom kolu i jasan progres otkako je pod brigom Janka Tipsarevića.

Inače, nekadašnji teniser, a sada sportski radnik se trudi na svaki mogući način da pomogne svom štićeniku, te je zapažen na stadionu jedan zanimljv detalj. Naime, Tipsa je insistirao da se njihova loža ukrasi cvećem i zelenilom, ne bi li imali bolju atmosferu u timu. Zna stari vuk da je u detaljima tajna uspeha, a ovo je samo jedan od tih trikova. U svakom slučaju, očekuje se da Krajinović prođe u treće kolo bez većih problema protiv još jednog Amerikanca koji danas nastupa, 96. na svetu Majkla Džirona.

Naš treći reprezentativac sa današnjim obavezama u Njujorku, Nikola Ćaćić počinje sa borbama u dubl žrebu u paru sa Indijcem Divijem Šaranom. Teško će ova kombinacija do naredne runde pošto izlaze na megdan jednom od najjačih parova današnjice, osmim nosiocima Hrvatom Nikolom Mektićem i Holanđaninom Veslijem Kolhofom.