Kao nikada do sada, do ove lude 2020. godine, danas u potpuno posebnom ruhu i ambijentu počinje novi US open. Iako je tradicionalno poslednji od četiri grend slema, njujorški ovaj put to nije, pošto je sada to mesto, igrom slučaja preuzeo Rolan Garos.

RASPORED MEČEVA PRVOG DANA US OPENA

Bilo kako bilo, još naredne dve sedmice Njujork će biti epicentar belog sporta nakon što je na istom mestu, u mehuru odigran i Sinsinati. A on nam je pokazao da se imamo čemu nadati, to jest navijati. Titula, 35. masters u karijeri, istina u izostanku dva najveća rivala Rafela Nadala i Rodžera Federera (kao i još mnogih) otišla je u ruke Novak Đokovića. Beograđanin se, mora se priznati, prilično namučio i samo na njemu svojstven način se izvukao i trijumfovao. I u polufinalu protiv Španca Roberta Bautiste Aguta, i u finalu protiv „našeg“ Kanađanina Miloša Raonića.

Mučio se, ali na kraju slavio. Stari je to, oprobani recept najboljeg igrača sveta. Recept za koji samo on, očigledno ima prave sastojke, a oni se nalaze u glavi, ali i nešto niže, među nogama.Ni dosadni, opstruktivni bol vrata nije mu stao na put.

No, kao po pravilu, tu su organizatori i žreb da mu malko zakuvaju, te već prvog dana izlazi na megdan prvog kola američkog grend slema iako je u subotu igrao finale Sinsinati matersa. Ali ne treba zaboraviti da će mu to, u slučaju da se probije do borbe za titulu, dati prednost nad rivalom iz druge polovine žreba pošto će imati više vremena za odmor. No, o tom - potom.

Prvi protivnik mu je inače odličan prijatelj, momak iz Srajeva sa prebivalištem u Beogradu, Damir Džumhur. Favorit je naravno jasan i tu nema nikakve dileme. Bosanski as će u prvom kolu, večeras od jedan sat posle ponoći biti tu da „zagreje“ Noleta za predstojeće izazove. Što se tiče klađenja, ovde je teško ubosti jaku kvotu, ali i sa malim može da se pojača tiket. Takva je na primer igra TS 3 (tačan broj setova na meču će biti 3) sa koeficijentom 1,18. Pobednik ovog meča u drugom kolu ide na pobednika meća između Kajla Edmunda i Aleksandra Bublika gde je Britanca favorit, mada iznenađenje i prolaz kvote 2,70 na Kazahstanca ne bi bilo veliko čudo.

Pred Noletom je još jedan susret sa sudbinom na putu, čini se njenog ispunjenja. Ostalo je još samo nekoliko koraka do statističkog „brendiranja“ za najboljeg svih vremena, kraja puta započetog pred našim očima pre deceniju. Puta koji neće još dugo trajati, pa mu zato treba dati posebnu težinu. Jer ko zna koliko ćemo još moći da uživamo u onome što Nole pruža. Do 18. grend slem titule potrebno mu je sedam trijumfa u narednih 14 dana, čime bi se približio nedostajećem Rafaelu Nadalu (odustao zbog straha od pandemije), inače aktulenom šampionu US opena na jednu, a rekonvalescentu Rodžeru Federeru na dve grend slem titule. Nikad im nije bio bliži i samo je pitanje vremena kada će ih stići i prestići i u ovom segmentu. U 2020. još nije doživeo poraz i ukoliko stigne do titule na US openu zaokružiće na 30.

Da ne ispadne da je Nole jedini pre svega srpski teniser u Velikoj jabuci, već prvog dana ih izlaze na terene u okviru veleleponog teniskog kompleksa „Bili Džin King“ još Dušan Lajović i Filip Krajinović. Duci na početku programa, od 17 časova ukršta rekete sa malo poznatim Jegorom Gerasimovim. Beloruski as je trenutno 75. na svetu i ne bi trebalo da napravi velike probleme našem teniseru iako mu uslovi igranja u Njujorku savršeno odgovaraju. U pitanju je naime 196 cm visoki i skoro 90 kg teški protivnik čija se igra, logično bazira na snažnim servisima. A veoma brza podloga na US openu savršeno odgovara takvom tipu igrača. Otud i Raonić u preksinoćnom finalu Sinsinati mastersa.

Krajinoviću je malo nedostajalo da ostavi odličan utisak na mastersu. Vođen Jankom Tipsarevićem momak iz Sombora deluje zaista ozbiljno i čini se da može do velikog rezultata. Početak ne bi trebalo da mu bude težak pošto mu je protivnik nikada nedokazani talenat. Mikael Imer. Momak iz Stokholma, ianče etiopskog porekla je doživeo brodolom protiv Fiće i to ove godine kada je Monpeljeu uspeo da osvoji samo po gem u dva seta. Tkao nešto se može očekivati i danas.

Pored mečeva naša tri asa valja izdvojiti još jedan potencijalno veoma zanimljiv. U pitanju je sudar dva „tornja“, Aleksandera Zvereva i Kevina Andersona. Mladi Nemac ruskog porekla je van forme, dok je dvometraš iz Južnoafričke Republike, istina do skoro povređen, majstor igre na tvrdim podlogama, takođe zahvaljujući paklenom servisu. Ovde prednost dajemo upravo njemu, iako je njegova pobeda procenjena na kvotu 3,40.

ŽREB MUŠKOG DELA US OPENA