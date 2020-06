US open po svaku cenu

U svetu tenisa se pomalo iza kulisa odigrava prava drama. Centralna tema je naravno šta i kako tokom pandemije koja očigledno još ne popušta. Većina vrhunskih asova je za završetak sezone i temeljno planiranje naredne, što naravno ne odgovara vlasnicima prava na turnire, a posebno grend slemova.

Gubici su ogromni u skučaju neodržavanja i mogu da ugroze mnoge nacionalne saveze koji zavise od tih prihoda, te ih treba razumeti., Najdramatičnije je svakako za četiri najveća turnira, tj. gren slemove koji akumuliraju desetine miliona dolara svake godine.

Ove međutim, biće teško odraditi preostala dva nakon što je Australijan open odigran, a Vimbdon jednostavno otkazan pošto se jedini osigurao za ovakav slučaj. Rolan Garos se samoincijativno odmah na početku pandemije virusa korona prebacio za kraj septembra umesto uobičajenog pariskog proleća i tako napravio malu koliziju sa US Openom.

U stvari, pitanje je da li je uopšte sudar dva velika sportska takmičenja pošto teško da će se njujorški grend slem ličiti na sebe. Ako se uopšte održi pošto će najveća imena verovatnop odlučiti da ostanu kod kuće. Bez obzira na to, tvrdi Forbs, organizatori guraju svoju agendu i ne pada im na pamet da ga otkažu.

US Open je zakazan od 31. avgusta do 13. spetembra i izgleda je uspeo da sve dogovori i sa WTA i sa ATP. Ali, kada su u pitanju igrači tu će im pregovori teško pomoći. Problem postoji, kao što su tokom minula tri dana gotovo svakodnevno isticali svi učesnici Adria Toura, pre svih Novak Đoković, Dominik Tim i Aleksander Zverev da će njih teško videti ove godine njujorčani. Sa njima se složio i aktuleni šampion Rafa Nadal.

"Kako sada stvari stoje, ja neću ići na US Open. Uslovi su užasni, mada se i dalje pregovara. Ako se popravi situacije, videćemo", jasan je Španac.

Razlog za ovakvu rekaciju tenisera su prilično restriktovne mere koje će morati da se poštuju tokom takmičenja. Najgore od svega, što je u subotu u Beogradu istakao i trener Đokovića, Goran Ivanišević, je možda to što će svi igrači morati da budu stacionirani u hotelu na aerodromu i to praktično dva meseca zbog karantina na ulasku i na izlasku, a testovi na kovid 19 će biti obavljani dva puta dnevno. Takođe, biće dozvoljen samo jedan član stručnog štaba, a na tribinama neće biti gledalaca. Ima tu još mnogo restrikcija koje samo dodatno zatamnjuju sliku.

Ukoliko se pak odluče da održe US Open biće to više lokalni nego interkontinentalni sportskio događaj, s obzirom da većina neamrikanaca neće pristati da učestvuje, a to je praktično cela teniska elita. S obzirom da oporavak operisanog kolena Rodžera Federera ne ide kako se očekivalo i da on pre 2021. neće na teren, otpada "velika trojka", a kada je tako pitanje je koga bi uopšte i interesovalo da prati ovo veliko takmičenje.

