Dvojica srpskih tenisera izašla su na teren u 1. kolu US opena u noći između utorka i srede i ostvarila su polovičan učinak.

Miomir Kecmanović je prošao dalje i pridružio se Novaku Đokoviću i Filipu Krajinoviću u drugoj rundi, dok je Laslo Đere porazom završio takmičenje, kao Dušan Lajović dan ranije.

Mnogo znoja je prolio Kecmanović dok se probio do narednog kola. Protiv Italijana Đanluke Magera slavio je tek u pet setova, iako je imao vođstvo od 2:0 – 6:4, 6:4, 6:7, 3:6, 6:2.

Vrlo tesan meč, sa velikim amplitudama u igri, ali je najbitnije da je Kecmanović našao put do trijumfa. U prva dva seta jedini brejk desio se, oba puta, u poslednjem gemu. U trećem nije ni bilo brejkova, dok je u četvrtom Miomir odmah izgubio svoj servis, a Mager je tu prednost čuvao do kraja. Italijan nije izdržao borbu do kraja, u odlučujućem setu je dva puta izgubio servis, umalo i treći put, tako da je Kecmanović glatko dobio ključni deo meča.

Srpski teniser će u 2. kolu imati vraški težak zadatak, pošto ga čeka Roberto Bautista Agut, igrač koji je pre nekoliko dana ozbiljno namučio Novaka Đokovića u polufinalu Sinsinatija.

Turnir je završen za Lasla Đerea, koji nije uspeo da preskoči prvu prepreku. Bolji od srpskog tenisera bio je Kristofer O’Konel sa 3:1 u setovima – 4:6, 6:4, 7:6, 6:4.

Kao što se vidi po rezultatu, bio je to tesan duel, u kojem je po jedan brejk uglavnom lomio setove. Đere je dobio prvi set, u trećem je prvi napravio brejk, ali nije uspeo da ga sačuva, pa je u taj brejku izgubio taj deo meča. Na kraju, 3:1 za Australijanca.

Junak drugog dana programa je Endi Marej. Nekada najbolji teniser sveta je napravio veleobrt protiv Jošihita Nišioke, gubio je 2:0 u setovima i slavio na kraju sa 3:2. U narednom kolu igraće protiv Feliksa Ožijea-Aljasima.

Favoriti su uspešno pregurali drugi deo turnira. Miloš Raonić je sa 3:0 pobedio Leonarda Majera, Roberto Bautista Agut je glatko izbacio Tenisa Sandgrena (3:0), Marin Čilić se malo namučio sa Denisom Kudlom (3:2), Denis Medvedev nije imao te muke protiv Federika Delbonisa (3:0), Frensis Tijafo je sa 3:1 savladao Andreasa Sepija...