Poštovani čitaoci, pratite sa nama UŽIVO meč polufinala Rolan Garosa u muškom singlu

(1,35) NOVAK ĐOKOVIĆ - STEFANOS CICIPAS (2,90)

Ovo je šesto odmeravanje dva Balkanca i naš as trenutno vodi sa 3-2. Zanimljivo je da su obojica provela slično vreme do sada na mečevima u Parizu, te je Grk na dosadašnjih pet potrošio 10 sati i 21 minut, tek 21 minut manje od Đokovića. Ovo je našem asu inače 38. grend slem polufinale: Australija open 8 polufinala – 0 poraza, RG 4-5, Vimbldon 6-3 i US open 8-3.m Time je drugi na večnoj listi iza Federera sa rekordnih 46, a ispred Rafe Nadala sa 34, Džimija Konorsa sa 31, Ivana Lendla sa 28... Ukoliko pobedi ući će u 27. grend slem finale i juriti 18. grend slem pehar. Da podsetimo, Nadal za sada ima jedan više, a Federer tri.