Veliko razočaranje, Lajović izgubio “ključni meč“ za finale od 279. na ATP listi

Mnogo smo se nadali, a jako razočarali. Umesto da sanjamo finale i pohod na novu "salataru", srpski Dejvis kup tim nalazi se na pragu eliminacije. Još od prvog momenta kada je postalo jasno da će se u polufinalu sastati Srbija i Hrvatska ovaj meč bio je okarakterisan kao ključni za plasman u finale, a Dušan Lajović je isti izgubio od 279. tenisera na ATP listi - Borna Goje. Posle tek nešto više od dva sata igre Gojo je vezao treću singl pobedu na ovogodišnjem Dejvis kupu, sada u tri seta (4:6, 6:3, 6:2).

Uprkos setu prednosti naš najbolje rangirani igrač posle Novaka Đokovića doživeo je pravi brodolom od momka koji je samo jednom u karijeri prošao do trećeg kola nekog grend slema (na Australijan Openu ove godine), te nikada nije bio ni među 200 najboljih na svetu pošto mu je dosad najbolji plasman bio 208. mesto u septembru. Možemo da komentarišemo o težini pritiska zbog značaja ovog meča za rasplet kompletnog polufinala, ali teško je objašnjivo kako je Dušan Lajović ovako posrnuo protiv daleko slabijeg rivala od sebe. Ovim porazom Srbija je praktično predala kartu za finale Hrvatskoj. Iako u narednom susretu Novak Đoković igra protiv Marina Čilića gde može da se računa na pobedu Srbije, teško je verovati da će prvi teniser sveta zajedno sa Nikolom Ćaćićem moći da izađe na kraj protiv daleko najboljeg dubla na planeti koji čine Nikola Mektić i Mate Pavić. No, sada nam preostaje samo da se nadamo i navijamo prvo za Đokovića, pa dubl Srbije.

Borna Gojo odigrao je definitivno najbolji meč dosadašnje karijere. Ali ni to ne može da opravda Lajovićev rolerkoster na terenu madriske dvorane. Srpski teniser nije samo pregažen već je svojim neiznuđenim greškama, pogotovo iz forhenda direktno uticao da Gojo dobije krila, nabilduje samopouzdanje i kasnije igra tenis života. Čak i kada je Lajović pronalazio svoj ritam, bio je uglavnom suviše pasivan, prepuštao je inicijativu rivalu i prečesto čekao da Gojo pogreši kako bi napravio nešto konkretno.

Kompletan meč prošao je sa neverovatnim amplitudama oba tenisera, što možda jeste očekivano za nekog ko je bliži 300. poziciji, nego za nekog ko je 33. na svetu, ali obojica su imali svoje uspone i padove iz kojih je Gojo na kraju izvukao verovatno ključni poen za Hrvatsku i ogromnu prednost pred nastavak ovog polufinala.

Lajović je ozbiljno uprskao, iako se već u prvom setu vratio iz jako teške situacije jer je Gojo suviše lako uzeo brejk na startu, čime je ekspresno stigao do 4:1. Ni to što je prebrodio ozbiljnu psihološku krizu, što je vezao pet gemova i u jednom trenutku čak 13 poena nije Lajoviću "otvorilo" put do pobede. Kako je otvorio prvi, tako je započeo i drugi set, uz neopisive greške koje je Gojo pretvarao u injekcije samopouzdanja za ponovo rani brejk. Ključni trenutak meča bio je u petom gemu drugog seta. Umesto da iskoristi gem poen kojim bi došao na 3:3, Lajović je opet srljao iz greške u grešku i davao protivniku razlog da uzdignute glave nastavi ka izjednačenju u setovima i kasnijoj pobedi.

Kada je Gojo uzeo drugi set, a onda otvorio treći deo meča sa dva brejka, sve je bilo jasnije. Lajović je potpuno pao i iz tog ponora više nije mogao da se vrati nazad. Neiznuđene greške, izostanak kvalitetnog seta, loš forhend i brojni detalji odveli su meč do pobede Hrvatske, koja sada ima sve u svojim rukama.

Neka Đoković odradi svoje, pa na sve ili ništa u dublu...