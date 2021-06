Poraz od Brendona Nakašime u drugom kolu kvalifikacija za Vimbldon bio je poslednji meč u karijeri Viktora Troickog.

Srpski as je najavio uoči puta za London da će mu Vimbldon biti „poslednji juriš“, ali nije uspeo da se domogne glavnog žreba i da na velikoj sceni odigra svoj poslednji ples.

Sa 35 godina Troicki je rešio da stavi tačku na karijeru, jer nije uspevao da se vrati na nekadašnji nivo kada je bio 12. igrač sveta. To je bio najveći domet srpskog asa, ostvaren u junu 2011. godine.

Bilo je to „najluđi“ period našeg tenisa kada je u nekoliko meseci Srbija prvi put dobila najboljeg tenisera sveta, Novaka Đokovića na Vimbldonu, a reprezentacija osvojila Dejvis kup i tu je ključnu pobedu odneo upravo Troicki, u petom meču, protiv Mikalea Ljodre sa 3:0. Bio je to, možda, najveći, odnosno, najvredniji Viktorov trijumf u karijeri. U svakom slučaju, tog leta je i on najdalje dobacio na ATP listi.

Pre godinu i po dana Troicki je osvojio i ATP Kup sa reprezentacijom Srbije.

Tokom karijere u ATP karavanu Viktor je osvojio četiri titule, u Kuala Lumpuru, Moskvi, Štutgartu i Čenaju. Zaradio je od turnira nešto više od 8.500.000 dolara.

Što se tiče grend slemova, Troicki je najdalje stizao do četvrtog kola na Australijan openu, Rolan Garosu i Vimbldonu, dok je na US openu dva puta bio četvrtfinalista.

Srpski as će svakako ostati u tenisu, pošto je prošle godine izabran za selektora reprezentacije.