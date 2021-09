Izjednačio se Novak Đoković u Londonu sa Rafaelom Nadalom i Rodžerom Federerom po broju grend slem titula. Trijumfuje li i u Njujorku, postaće najtrofejniji svih vremena i podići će 21. najvredniji pehar u svetu belog sporta. A, takođe, i postati prvi u istoriji modernog tenisa koji je kompletirao grend slem trofeje u jednoj godini.

Tim činom Đoković bi stavio tačku na raspravu o tome ko je najveći teniser svih vremena. Zagovornicima priče da on to nije izbio bi i poslednji argument iz ruku. O tome je tokom trajanja US opena govorio i Mats Vilander. Sedmostruki grend slem šampion je u prošlosti imao „sporne“ izjave, bio je ubeđen da srpsi teniser neće uspeti da priđe Špancu i Švajcarcu, a kamoli ih baci u svoju senku. Ali, vremenom je obrnuo ploču.

(1.02) ĐOKOVIĆ - NIŠIKORI (15.0)

Legendarni švedski teniser, koji dug niz godina radi kao analitičar na Eurosportu, provukao je da se Novak Đoković od članova „velike trojke“ jedini podjednako dobro snalazi na svim podlogama. Na taj način je Mats Vilander pecnuo Rafaela Nadala i Rodžera Federera.

Nema dilemu Vilander da li srpski teniser osvaja još neki grend slem turnir do kraja karijere. Ne postavlja pitanje hoće li, nego kada...

„Verujem da će šljaka i trava postati Novakove omiljene podloge u budućnosti, jer je beton skoro svima omiljen. Malo je igrača koji znaju da igraju na šljaci i podjednako dobro na travi. Mislim da Novak, bez obzira na Njujork, osvaja bar još jedan slem na tim podlogama, ali nisam siguran kada“, rekao je Šveđanin.

Vilander smatra da Novak ne treba da se opterećuje kalendarskim slemom, jer on već ima „Novak slem“. Ali, bi kompletiranje sva četiri najvrednija pehara u jednoj sezoni izdvojilo Đokovića od dugih.

"On već ima 'Novak slem', sva četiri turnira zaredom, ali ne u kalendarskoj godini. Serena Vilijams je stigla do 'Serena slema'. Ko zna, možda jednog dana prestanemo da pričamo o kalendarskom slemu. Nećemo ako Novak bude uspeo u tome, jer će ga to odvojiti od ostalih i svrstati u krug sa Rodom Lejverom", podvukao je Mats Vilander.

