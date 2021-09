Cela teniska planeta je očekivala bajku u Njujorku i priželjkivala titulu kojom će se Novak Đoković zacementirati kao najveći u istoriji tenisa. Mogao je da postane prvi posle 50 i kusur godina koji je osvojio kalendrski grend slem i da istom prilikom postavi samostalni rekord po broju velikih trofeja.

Ali ruski teniser Danil Medvedev je sjajnom predstavom sprečio bajku i ostavio Đokovića bez najvažnije pobede u karijeri. Tako nešto nisu očekivali ni najveći kritičari Novaka Đokovića među kojima je poslednjih godina često bio proslavljeni švedski teniser, a danas televizijski komentator, Mats Vilander.

„Nisam verovao da će se ovo desiti... Ali sad kad sam video, možda mogu da shvatim zašto je Novak bio takva ravna linija. Možda je odigrao previše dugih mečeva pre ovoga. Do finala je proveo na terenu šest sati više od Medvedeva. Možda je to na kraju napravilo razliku, ali je isto tako bilo očigledno da je Medvedev igrao neverovatno dobar tenis tokom celog tunira“.

Ima li nešto pozitivno za Đokovića sa ovog turnira?

„Samim tim što je došao u šansu da se bori za ovo. Ne zaboravimo da je on već osvojio „Nole slem“. Ima sva četiri u nizu, samo nisu bili u istoj godini. Ljudi ga vole, svidela im se njegova borba na kraju. Mislim da mu je ta ljubav ugrejala srce što se videlo i po njegovim suzama. Bilo je očigledno na završnoj ceremoniji koliko mu je teško. Ali Novak je sinoć osvojio mnoga srca. Meni je žao što nije imao šansu da pokaže svoj najbolji tenis. Tužan sam zbog načina na koji je igrao“, istakao je Šveđanin.

Da li je Medvedev najgori mogući protivnik kojeg je Novak mogao da ima u finalu?

„Neutralisao je Novakovu igru. Nije udarao toliko jako, gađao je sredinu terena i provocirao Novaka da ovaj uradi nešto. Kao da mu je tražio: "Pokaži da li imaš moć da me probiješ". Naravno, servirao je neverovatno dobro. To vam je neophodno protiv Novaka da biste osvajali „lake“ poene. Bio je veoma pametan i fizički veoma jak. Podsetimo se i na to da nije imao jak test na celom tuniru. Istina, igrao je četiri seta protiv Van Zandšulpa, ali to nije bio neki preozbiljan test. Imao je više energije na kraju. U tom slučaju je on protivnik iz noćne more. Pitanje je da li sada i ostali igrači veruju da mogu da pobede Đokovića u velikom finalu ili je i dalje samo Medvedev jedini veruje u to“, rekao je Vilander za Evrosport.

Koji momenat je obeležio turnir u Njujorku?

„Bilo je baš mnogo sjajnih trenutaka. Na ženskom turniru je vrhunac definitivno bio finale Radukanu – Fernandez. U muškom bih pomenuo Karlosa Alkaraza koji je sjajno otvorio turnir. A onda i ti prvi setovi koje je Đoković gubio i vraćao se. Možda mu se to osvetilo na kraju. Istakao bih i publiku na kojoj se definitivno osetilo da je bila u „lokdaunu“ godinu dana. Od prvog do poslednjeg poena su bili tako vatreni. Na kraju mi ih je bilo žao jer su bili tako željni spektakla u finalu i nisu ga dobili“, kaže Vilander.

Nekadašnji španski teniser i bivši selektor španske reprezentacije, Aleks Koreča smatra da je Medvedev taktički dobio Đokovića.

„Znam da je to samo prvi gem u meču, ali po mom mišljenu je taj gem potpuno izbacio Novaka iz ležišta. Nije očekivao tako nešto. Znamo koliko ne voli kada izgubi svoj servis... Od tog trenutka je Medvedev znao tačno šta treba da radi. Igrao je veoma pametno i taktički nadvisio Đokovića“, kaže Koreča.

Šta Medvedev može posle ovoga?

„Da ih osvoji još više. Pobediti Novaka u finalu znači stvoriti osećaj da možeš da ga pobediš opet. Od sada će biti sve opasniji. U Australiji će osetiti da može opet to da ponovi. I dalje je veoma mlad, ima dobre noge, dobru glavu... Način na koji on igra je jako težak protivnicima. Mislim da je on jedan od momaka koji će u narednih pet ili šest godina osvajati najveće turnire. Zaslužio je ovu titulu. Dosta se namučio do sada da bi osvojio prvi grend slem, ali sada možemo da ga smatramo istinskim šampionom“.

Da li očekujete od Novaka da se oporavi od ovoga?

„Ovo je i za njega neki proces učenja. Siguran sam da će se vratiti. Sto posto sam uveren da će se oporaviti od ovoga. Samo treba vremena da shvati da je imao savršenu sezonu. Izgubio je samo nekoliko mečeva. Mislim da će sada osetiti olakšanje kada je ovaj ogroman pritisak spao. Postaviće nove ciljeve i fokusirati se na Australijen Open. Možda čak i na Masters kup na kraju sezone ako mu se bude igralo. Ili će možda odlučiti da malo pauzira i proceni šta je za njega najbolje“, rekao je Koreča.