Ima li Danil Medvedev igru na travi kojom može da konkuriše za titulu na Vimbldonu? Plasman u treće kolo mu je najdalje što je ikada dolazio u Londonu, a danas ima šansu da napravi i taj još jedan, rekordni korak.

Da li Rus može da se probije do same završnice, gde bi mu po rejtingu trebalo da bude mesto, testiraće Marin Čilić. Čovek koji je igrao finale Vimbldona 2017. godine, grend slem pobendik sa US opena 2014. Nije hrvatski as u formi kao što je bio pre tri-četiri godine, ali je travnata podloga njegova omiljena, savršeno odgovara njegovom stilu i tu je uvek opasan.

Uostalom, u Štutgartu pre tri nedelje Čilić je osvojio titulu na travi i pokazao da nije još za staro gvožđe. Mogao bi danas da namuči Medvedeva, koji u celoj karijeri ima bilans 22:13 na „zelenom tepihu“.

(1.20) Medvedev – Čilić (4.00)

Ipak, u centru pažnje publike na Vimbldonu danas biće njen miljenik – Rodžer Federer.

Švajcarski veteran će probati da u duelu sa Kameronom Norijem ponovi najbolji rezultat ove sezone, plasman u četvrto kolo. To je uspeo na Rolan Garosu, mada tu četvrtu rundu nije igrao, odustao je od turnira. To mu se u Londonu sigurno neće desiti, jer veruje Rodžer da može u „svojoj kući“ do još jednog grend slem pehara.

Kameron Nori ne spada u grupu tenisera od koje zaziru vrhunski igrači, mada ima trenutno 6:1 na travi ove sezone, pošto je uoči Vimbldona stigao do finala u Kvinsu, gde je izgubio od Matea Beretinija. Na tom putu pobedio je Karaceva, Šapovalova, igrače koji su ispred njega na ATP listi.

Federer je preživeo strah u prvom kolu, kada ga je malo i sreća pogledala, pa se Adrijan Manarino povredio pri 2:2 u setovima, ali je već protiv Rišara Gaskea izgledao autoritativno na terenu i podizaće formu kako turnir bude odmicao. Za koliko će mu to biti dovoljno, teško je proceniti...

(1.40) Federer – Nori (2.70)

Program otvara Mateo Beretini protiv Aljaža Bedenea. Italijan je apsolutni favorit, a ujedno je i kandidat iz senke da se kroz donji deo žreba probije do finala.

Italijan igra najbolji tenis u karijeri, na Rolan Garosu je dobro namučio Novaka Đokovića u četvrtfinalu, a posle toga se odmah prebacio na pripreme za Vimbldon i osvojio je turnir u Kvinsu, gde je pokazao da mu trava nije „ahilova peta“.

Igrali su Beretini i Bedene pre dve godine na Vimbldonu i Italijan je pobedio sa 3:1.

(1.10) Beretini – Beden (5.80)

Može li Nik Kirjos do četvrte runde? Ćudljivi Australijanac i te kako ume da igra na travi, svet ga je i upoznao na Vimbldonu 2014. godine kada je došao do četvrtfinala.

S njim se nikad ne zna, pa sve što uradi i jeste i nije iznenađenje, bilo da ispadne u prvom kolu ili dođe do završnice. Danas će mu rival biti mladi Kanađanin Feliks Ože-Alijasim, koji je u Haleu došao do polufinala.

(1.70) Ože-Alijasim – Kirjos (2.03)

Feliks ima tek 20 godina i duga je karijera pred njim, ali je prisutan već neko vreme na velikoj sceni i nedostaje mu korak napred, proboj u završnicu nekog većeg turnira. Do sada mu je četvrto kolo u Australiji i u Njujorku bio „plafon“.