Žreb za Serbia Open 2 je obavljen u Beogradu, a Novak Đoković kao prvi nosilac na turniru slobodan je u prvom kolu.

On će se u drugoj rundi sastati s pobednikom meča Belorusa Jegora Gersimova i kvalifikanta. U četvrtfinalu bi mogao potencijalno za rivala da ima srpskog tenisera i to Miomira Kecmanovića ili Marka Topa. Da bi se to dogodilo oni moraju prvo da prođu Pabla Kuevasa, odnosno Pabla Anduhara.

Najteži rival u eventualnom polufinalu srpskom asu mogao bi da bude Nikoloz Basilašvili, dok pre finala ne može da se sastane s Francuzom Gaelom Monfisom.

Filip Krajinović će već na startu da se uhvati u koštac s talentovanim sunarodnikom Hamadom Međedovićem koji je dobio specijalnu pozivnicu za ovaj turnir. Protivnik Laslu Đereu biće igrač iz kvalifikacija, dok će Dušan Lajović igrati protiv Litvanca Ričardsa Berankisa, dok će Peđa Krstin na Korejca Kvona Sunvua.