Zverev će biti broj jedan, ali bez titule u Šangaju
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Vreme čitanja: 1min | sub. 17.10.26. | 13:05
Davidovič Fokina pobedio Nemca u polufinalu – 2:1
Matematika kaže da će Aleksandar Zverev uskoro postati teniski broj jedan i da će kao lider belog sporta završiti 2026. godinu. Ali, do toga će doći bez trofeja na mastersu u Šangaju.
Nemački teniser izgubio je u polufinalu turnira u Kini od Alehandra Davidoviča Fokine, koji je u Šangaj došao kao 26. igrač sveta – 5:7, 6:4, 6:3.
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Španac će u finalu igrati protiv pobednika drugog polufinala u kojem se sastaju Danil Medvedev i Rafael Hodar.
Ispadanje sa turnira od igrača koji je 26. na svetu samo će produbiti polemike na temu koliko vredi zvanje broja jedan za Zvereva. Matematika je jasna, on će zasluženo biti na tronu, međutim, činjenica je da je u celoj sezoni upisao samo dve pobede protiv tenisera iz prvih deset i to ozbiljno stavlja senku na njegovo dostignuće.
Prethodno u Pekingu Zverev je izgubio od Đokovića u četvrtfinalu, a sada od Davidoviča Fokine u polufinalu. U celoj 2026. godini Nemac je osvojio samo dve titule, ali dve od ogromne važnosti, Rolan Garos i US open, dva njegova jedina grend slem trofeja u karijeri.