Zverev će biti broj jedan, ali bez titule u Šangaju

Matematika kaže da će Aleksandar Zverev uskoro postati teniski broj jedan i da će kao lider belog sporta završiti 2026. godinu. Ali, do toga će doći bez trofeja na mastersu u Šangaju.

Nemački teniser izgubio je u polufinalu turnira u Kini od Alehandra Davidoviča Fokine, koji je u Šangaj došao kao 26. igrač sveta – 5:7, 6:4, 6:3.