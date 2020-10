Petu godinu zaredom Aleksander Zverev je uzeo bar jednu titulu. Ova danas koju je osvojio u Kelnu mu je prva u 2020. godini, a ukupno 12. u karijeri.

U sudaru igrača koji i dalje imaju status mladih lavova Aleksandar Zverev (23) je sa 2:0 u setovima pobedio tri godine mlađeg Feliksa Ožea-Alijasima – 6:3, 6:3 – posle sat i 20 minuta igre.

Mladi Kanađanin Ože-Alijasim je igrao šesto ATP finale u karijeri i ponovo nije uspeo da osvoji prvi trofej. Svih šest finala su odigrana u poslednje dve godine, svi su bili na različitim podlogama – dva na šljaci, jedno na travi i tri na betonu – ali, premijernog pehara u Feliksovim rukama i dalje nema.

Zverev je u uvodnom delu meča napravio brejk i mirno vodio set kraju, kada je usledila revija brejkova u poslednja tri gema, za konačnih 6:3. U drugom setu do 3:2 teniseri su čuvali svoje servis gemova, a onda je u šestom Nemac napravio brejk i ključnu prednost, koju je sačuvao do novih 6:3 i do trijumfa.

Što se tiče ATP liste, tu promena neće biti: Zverev ostaje na sedmom, a Ože-Alijasim na 22. mestu.