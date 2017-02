Banjica suspendovana! Prijave i za pojedince

Direktor Superlige doneo privremeno odluku

Veličina slova A A A

Konačna odluka moraže da sačeka presudu disciplinskih organa Fudbalskog saveza Srbije, ali je direktor Superlige Vladimir Bulatović posle rasističkih uvreda na račun Partizanovog veziste Evertona prvi potegao i zaključao stadion Rada do daljeg.

Tačnije, do presude Disciplinske komisije FSS.

"Na osnovu izveštaja službenih lica sa utakmice 22.kola Super lige Srbije odigrane 19.02.2017.godine između FK Rad i FK Partizan u Beogradu na stadionu FK Rad, zbog nedoličnog ponašanja navijača FK Rad i vređanja igrača na rasnoj osnovi, direktor Super lige Srbije suspendovao je stadion - igralište FK Rad do donošenja konačne odluke disciplinskih organa Fudbalskog saveza Srbije. Shodno navedenom, suspenzija podrazumeva zabranu odigravanja utakmica Super lige Srbije na stadionu FK Rad do konačne odluke", navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Superlige.

> Radova verzija nedeljnog ludila: Everton psovao Srbe, provokacije i bezobrazluk

> Partizan: Akt mržnje prema Srbima, ali da ostanemo prijatelji

Dodaje se da je Disciplinskoj komisiji podneta i prijava protiv FK Rad i "svih pojedinaca koji su učestvovali u ovom incidentu" mada se ne navodi da li se tu misli i na fudbalere.

(FOTO: Star Sport)