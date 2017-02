Bombastična povišica za Adama Lalanu! U Italiji samo Iguain ima veću platu

Sporazum na tri godine uz mogućnost produžetka saradnje

Osporavan na početku, ali ove sezone na nivou koji se na Enfildu očekivao od Adama Lalane kada je Liverpul na ime obetećenja Sautemptonu isplatio čak 31.000.000 evra. I odmah nagrada u vidu novog ugovora i povišice zbog koje će fudbalerima širom sveta krenuti voda na usta.

Aktuelni ugovor Lalane sa platom od 65.000 funti nedeljno traje do 2019. godine. Novim će se Lalana obavezati klubu na vernost do 2020, uz opciju da se saradnja produži na dodatnu godinu do 2021.

A sad najzanimljiviji deo. Lalana će po slovu novog ugovora nedeljno zarađivati 110.000 funti što na godišnjem nivou iznosi okvirno 6.500.000 evra! Koliko je to zaista dobar posao možda i najbolje govori podatak da u Seriji A trenutno samo Gonzalo Iguain u Juventusu ima viša primanja - 7.500.000 evra! Romin Danijele De Rosi je baš na 6.500.000, dok će na taj nivo u skorijoj budućnosti verovatno doći i Paulo Dibala.

Pritom, pojedini, inače dobro obavešteni ostrvski mediji poput Gardijana pominju čak i platu od 150.000 funti nedeljno za Lalanu što ide čak do 8.900.000 evra godišnje (!), ali ovu prvu, skromniju sumu u prvi plan ističe lokalni Liverpul Eho, a on je ipak najpouzdaniji izvor kad su u pitanju vesti sa Enfilda.

Bilo kako, Lalana mora da bude zadovoljan. I zato što je tek ove sezone pokazao koliko ume i zato što u maju puni 29 godina.

Podsetimo, Liverpul je prošlog meseca produžio ugovor i sa Filipeom Kutinjom, koji je kao temelj oko koga će se graditi nova generacija Redsa nagrađen platom od već pomenutih 150.000 funti nedeljno.

