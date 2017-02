Čarši su protiv svega, pa i protiv rasizma! Svi smo mi Everton sa neočekivanog mesta (FOTO)

Poznati su po sloganu: "Çarşı, her şeye karşı!". Prevedeo na srpski: Čarši su protiv svega. Čarši su inače navijači Bešiktaša. I umeju da se ponašaju klasični hejteri. Samo što to ne mora uvek da bude loše. Naprotiv. Jer Čarši su protiv rasizma, protiv fašizma, protiv seksizma, protiv jednoumlja. I za Evertona Luiza!

Da, da. Baš su navijači Bešiktaša danas izrazili podršku Partizanovom vezisti posle rasističkih uvreda grupe navijača Rada na nedeljnoj utakmici 22. kola Superlige. I to na vrlo zanimljiv način. Parolom: "Svi smo mi Everton".

We are all Everton Luiz #çArşı #AgainstRacism pic.twitter.com/5HPLItHfpA