Dani Alves o svađi sa Barsom: Lagali su me, igrao sam njihovu igru i otišao za džabe

O odnosima sa upravom katalonskog giganta, ali i sa Kristijanom Ronaldom

Veličina slova A A A

Osam godina. Zbirka od čak 23 trofeja. Reklo bi se da Daniju Alvesu cvetalo u Barseloni. Bar kad su u pitanju sportska dostignuća. Verujemo i odnosi u svlačionici. Mada, uprava katalonskog kluba za to vreme očigledno nije bila na istim talasnim dužinama sa Brazilcem, za koga se dugo smatralo - a i dlaje važi ta činjenica kod većine stručnjaka - da je, uz Filipa Lama, najbolji desni bek na planeti.

Sadašnji prvotimac Juventusa, pak, otkriva da su konekcije sa Barsinim rukovodstvom bile hladne.

„Želim da me ljudi vole. U suprotnom - napuštam ih. To što sam otišao iz Barselone za džabe bio je klasičan pogodak. Tri godine se pričalo samo o tome kako odlazim sa Nou Kampa, a za to vreme čelnici kluba mi nijednom nisu rekli to u lice. Lagali su me. Bili nezahvalni. Nisu me poštovali“, priča Dani Alves.

To je, očito, bio jedan od razloga, zbog kojih se preselio u Torino minulog leta.

„Jedini razliog zbog kojeg su mi u Barseloni ponudili novi ugovor je zato što im je FIFA zabranila da dovode nove igrače. Tad sam odigrao njihovu igru, potpisao ugovor, ali u njega ubacio klauzulu da mogu da napustim klub kao slobodan igrač već narednog leta. Ljudi koji vode Barselonu danas pojma nemaju kako da se ophode prema igračima tog tima“.

Alves retko priča za medije, ali kad se odluči da izađe u javnost njegove reči „zveče“. Pamte se njegove intervjuu u kojima je prozivao i(li) provocirao najboljeg igrača sveta Kristijana Ronalda, pre ili posle mečeva sa Realom.

„Sve što se dešavalo između Kristijana i mene bilo je zbog navoda u štampi. Kad bi ljudi samo znali koliko poštujem Ronalda. Ako nisam bio dovoljno jasan, ponoviću: Baš ga cenim. Svi su mi govorili da je veliki profesionalac, ali na terenu je to drugačije, hteo sam da ga pobedim svaki put. Na osnovu onoga što je izlazilo po novinama ispada da sam govorio samo zlo o njemu. A nije tako. Problem je što je Ronaldo poverovao u ta pisanja. To je razlog zbog kojeg me nije pozdravio na gala svečanosti u Cirihu, na proglašenju najboljeg igrala sveta 2015. godine“, dodao je Dani Alves.

(FOTO: Action images)