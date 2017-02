FOTO PRIČA: Svi pevaju samo ja sam tužan

Leo Bonuči nije ni slavio Juventusove golove

Masimilijano Alegri je govorio pomirljivo. Odluku da skloni Leonarda Bonučija iz tima obrazložio je rekavši da je neko morao da plati cenu zbog talasa neprikladnih gestova posle odluka trenera da pojedine igrače izvede iz tima. Priznao je Alegri da je i on sam preterao pri razmeni vatre u konfrontaciji s Bonučijem. Navijači su se umirili. Uvereni da su nesuglasice već pod tepihom. Ali sudeći prema fotografijama iz Porta vatra još tinja.

Bonuči na stadionu "Dragao" nije izgledao nimalo druželjibivo dok je utakmicu posmatrao iz lože sa članovima uprave torinske Stare dame. Čak se nije ni radovao posle dugo golova Marka Pjace i Danija Alvesa. Možda mu je zasmetalo i što su ga rukovodioci kluba postavili da sedne za barsku stolicu, dok su se oni uvalili u udobne fotelje. Mada je moguće da nije ni bilo mesta, jer je Alegri naknadno izbacio vrsnog štopera iz tima, a sigurno je da se na "Dragau" tražila karta viška.

Bilo kako, Bonuči je na izdržao svega nekoliko minuta, ostatak meča je prestajao na nogama. Nije se radovao. Iako je Pavel Nedved pokušao da ga odobrovolji. Verovatno mu je bilo još teže kada je po završetku meča morao da siđe na teren da odradi i lakši trening, što doduše nije neuobičajeno za igrače koji nisu igrali, pa i one koji jesu, ali koji na taj način izbegavaju sutrašnji dolazak na rekuperaciju. Ali ovaj put su trenirali samo ono koji nisu igrali (Lemina, Sturaro, Asamoa, Benatija i Rugani).

Problem je samo što Bonuči nije navikao da bude među onima koji ne igraju. Alegri mu je udario na ponos, a uprava kluba stala je u odbranu šefa struke.

"Razmotrili smo situaciju, razgovarali sa Alegrijem i sa igračem i procenili da ćemo stati uz trenea, jer on nije samo glavni u svlačionici, već on i odgovara za rezultate. Slučaj je sada zatvoren. A Bonuči je veliki profesionalac. Ukazao nam je na neke stvari i dobro je što je to uradio", komentariše generalni direktor Bepe Marota.

A zašto su kola morala da se slome na Bonučiju, a ne na Paulu Dibali i Štefanu Lihtštajneru, iako su i oni javno negodovali zbog izmena? Ni tu se Marotin stav ne razlikuje od Alegrijevog: neko je morao da strada za primer.

"Nisam ja taj koji je presudio. Trener je predložio kaznene mere, a mi smo posle detaljnih analiza prihvatili njegovu odluku. Ne želimo da sada sve iznosimo u javnost, već da problem rešimo u kući. Naravno da bi bilo bolje da se ništa nije desilo, ali fudbal je dinamičan svet, sve je pod lupom kamera. Ovakve stvari su deo igre. Verujem ipak da u fudbalu konceptu u kojem ego stavljaš u službu tima. Zato smo ovako i postupili. A kako je Leonardo? On je profesionalac i zna da mora da se povinuje određenim pravilima. Nije da je sada postao gori igrač niti da mu je cena pala preko noći. Ovo je samo jedna odluka, doneta u korist svih nas", kategorički će Marota.

