Inijesta na terenu prepoznao naslednika! Na potezu je Barsa...

Ako Inijesta tako kaže...

Veličina slova A A A

„On je tvoj naslednik?“, upitao je Blez Matuidi španskog maestra Andresa Inijestu dok su stajali na terenu i uzimali predah tokom nedavnog okršaja u Ligi šampiona.

„Mislim da jeste“, odgovorio je Inijesta.

Tema razgovora je bio Marko Verati koji je nekoliko metara dalje ležao na travi posle jednog duela. Matuidi je to sada otkrio francuskim novinarima...

Da li je Verati naslednik Inijeste, Ćavija ili možda zemljaka Pirla, to je već stvar ukusa. Ali Italijan je neosporno jedan od najboljih plejmejkera na svetu. Igra Pari Sen Žermena se ne može zamisliti bez italijanskog ideologa. Igrači poput Veratija su retkost u današnjem fudbalu i zato im je cena velika, a klubovi se otimaju za njih.

PSŽ je prethodnog leta uspeo nekako da zadrži Veratija tako što je potpisao sa njim novi ugovor i dao mu duplo veću platu. Ali ni to neće biti dovoljno ako narednog leta giganti evropskog fudbala krenu po Italijana. Žele ga Bajern, Real, engleski bogataši, a on bi prihvatio samo jedan klub - Barselonu!

„Iako sam trenutno deo dobrog projetka i osećam se kao kod kuće, svaki igrač bi voelo da zaigra u Barseloni. To je i dalje najbolji tim na svetu. Imaju trojicu najboljih igrača na svetu i Inijestu“, rekao je nedavno Verati.

Dakle, Verati bi želeo u Barselonu, Inijesta ga vidi kao nalsednika, ostaje samo da se klub iz Katalonije potrudi da ga dovede...

(FOTO: Action images)