Koga Bajern ujede, taj se petoligaša, veštačke trave, veziste što jede samo meso i debelog golmana plaši

Arsenal je, malo je reći, uzdrman. Arsen Venger gubi podršku kod navijača, a ubedljiv poraz od Bajern Minhena i verovatno ispadanje iz Lige šampiona dovelo je navijače do ludila. Ipak, danas će Arsenal "imati šansu" da napravi navijače još kivnijima ako ne pobedi petoligaša Satona u gostima u okviru osmine finala FA kupa.

Čak i ako ne pobedi ubedljivo.

Arsen Venger je pre meča da se njegov tim susreće sa nekoliko prepreka.

"Prvo - veštački teren. Drugo - njihov entuzijazam i treće mi podsvesno nismo spremni za veliku borbu i mislimo da je to niželigaš i da ćemo lako. Ali to se neće dogoditi. Vežbali smo u balonu sa veštačkom travom. Ali to nije isto zato što je to suv teren, a čuo sam da Saton ima vlažan teren koji se prska vodom pre utakmice", rekao je Venger.

Inače, Saton je prilično zanimljiv tim. Rezervni golman Vejn Šou je malo gojazniji, a poseduje i sopstvenu proizvodnju čili sosa tako da mu fudbal i nije toliko primaran u životu. Ideju za čili sos dobio je u baru posle nekoliko piva, a imao je i ponudu da se slika nag?!

Pored njega, živopisan je i vezista Niki Bejli. On je otkrio tajnu svoje savršene ishrane, a to je da ne jede ništa biljno.

"Moja dijeta me je dovela tu gde jesam. Nisam baš najbolji kada je jelo u pitanju. Nisam siguran da li sam ikada pojeo salatu ili neko povrće u životu. Priprema je uvek ista. Pojedem devet obroka u Mekdonaldsu. Kada sam bio mali, mama je probala da me natera da jedem zeleniš, ali sam se obično razboleo posle toga", objasio je vezista Satona.

Šta još dodati. Ozbiljan tim će se suprotstaviti Arsenalu. Meč je na programu od 20.55. Kvota na Saton je 14,0.

