„Makelele“ kojeg je napravio Makelele: Plakao sam zbog PSŽ, ne bih sada odbio njihovu ponudu

Šta znači samo godinu dana rada sa velikim Klodom, najbolje se vidi na primeru igrača koji je ove sezone zaludeo Evropu

Najveća prepreka za sve planove Pepa Gvardiole će večeras biti Tjemue Bakajoko. Monakov General na sredini terena i jedno od otkrića sezone u evropskom fudbalu i predvodnik talasa mladih asova koji su eksplodirali u Kneževini.

Za samo nekolimo meseci, Bakajoko je postao meta grupe najvećih evropskih klubova. Od Čelsija, preko Mančester Junajteda do Pari Sen Žermena. Sve njih je ohrabrila nedavna izjava mladog veziste da neće produžiti ugovor sa Monakom. Doduše, ugovor mu istče tek 2019. godine... Pogotovo pariše Svece.

„Ako dođe ponuda, neću odbiti PSŽ. Ipak, tek su mi 22 godine i srećan sam u Monaku“, poručio je 22-godišnji vezista.

U Pari Sen Žermenu ozbiljno razmišljaju da ga dovedu. I ispune mu san. Sa 11 godina je na jednom turniru igrao za PSŽ dok je bio na probi, ali nije ostao u klubu.

„Rođen sam i odrastao sam u Parizu. Kada sam bio klinac, iskradao sam se u 10 sati uveče sa starijim bratom da igramo fudbal na ulici i ostajali smo do ponoći. Bez znanja roditelja. Kada bi se vratili, otac bi nas kažanjavao. Ali ne žalim zbog toga. Bila je tada prilika da se priključeim akademiji Pari Sen Žermena, ali su otac i brat odlučili da idem u Ren koji je tada imao najbolju omladinsku školu. To me je zabolelo. Plakao sam jer nisam otišao u PSŽ“, prisetio se nedvano Bakajoko.

Bakajokov početak u Monaku nije obećavao. Ali sve se pormenilo pre godinu dana kada je u stručni štab Monaka došao Klod Makelele i dobio poseban zadatak da radi sa Bakajokom koji je identičan tip igrača kao slavni vezista Real Madrida i Čelsija. Makelele je promenio Bakajokov život. Od uloge na terenu do toga kako treba da vodi računa o sebi u privatnom životu. Makeleleu se u stručnom štabu kasnije priključio i Bakajokov bivši trener iz Rena, Janik Menu.

Sa dvojicom posebnih savetnika, Bakajokov život se promenio iz korena. Iz luksuzne vile se preselio u „običan“ stan. Prešao je na specijalnu dijetu, počeo je da upražnjava časove boksa, prestao je da se ističe ekstravagntnim detaljima u privatnom životu i umesto drečavog roze automobila počeo je da vozi klasičnog crnog četvorotočkaša.

„Kada vidite da neki klinac nosi vaš dres, postanete svesni odgovornosti. Deca se ugledaju na vas i onda morate da se ponašate uzorno. Shavtio sam da imam obavezu da predstavljam dobar primer“.

Na debiju za Kneževe, aktuelni trener Leonardo Žardim ga je izveo posle samo pola sata igre. Nakon slabe debitantske sezone 2014/15 i godinu dana rada pod specijalnim uslovima, počeo je uspon momka poreklom iz Obale Slonovače. Prethodne sezone se izborio za mesto startera, a ove je eksplodirao. Savršeno radi ono što je nekada radio njegov učitelj Makelele, a danas radi Ngolo Kante. Bakajoko je postao najpoželjnija radilica Francuske.

(FOTO: Action images)