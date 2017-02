Mitrović skida pritisak sa ekipe: Neće leteti glave ako ne pobedimo Galatasaraj

"Ne treba kriti da je ovo izuzetno važan meč, bio je izuzetno važan i onaj protiv Efesa. Nismo reagovali u takvoj situaciji, nadam se da ćemo sada izgledati mnogo bolje", rekao je kapiten srpskog šampiona

Košarkaši Crvene zvezde spremni dočekuju meč sa Galatasarajem, iako je zdravstveni bilten još uvek nešto što ozbiljno muči stručni štab srpskog šampiona.

Ipak, trofej osvojen na finalnom turniru Kupa Radivoja Koraća doneo je veliku dozu samopouzdanja sastavu Dejana Radonjića, pa su svi problemi makar na nekoliko dana pali u drugi plan.

"Trofej donosi dobro raspoloženje i samopouzdanje. Svi smo tu zbog trofeja i titula, ostvarili smo prvi cilj ove sezone i zadovoljni čekamo nastavak sezone", rekao je kapiten Luka Mitrović predstavnicima medija na današnjem treningu crveno-belih.

Galatasaraj je na dnu elitnog takmičenja, ali je značajno popravio formu u poslednjih nekoliko nedelja.

"Oni definitivno igraju mnogo bolje nego na početku sezone, izmenili su dosta tim, tražili su roster i formu. Deluje da sada konačno izgledaju onako kako žele. Biće teška utakmica, trudimo se da se fokusiramo na dešavanje na terenu. Videli ste u tom meču pre dve godine da je to izuzetno iskusna ekipa i da sve to oko terena nije mnogo uticalo na njih. Siguran sam da će i oni doći mentalno pripremljeni, znajući šta ih očekuje ovde. Mi moramo da odgovorimo na terenu i uz našu prepoznatljivu igru pokušamo da dođemo do pobede".

Mečevi sa Galatasarajem i Bambergom bi mogli mnogo toga dobrog da donesu crveno-belima i otvore im put plasmana u četvrtfinale Evrolige.

"Ne treba kriti da je ovo izuzetno važan meč, bio je izuzetno važan i onaj protiv Efesa. Nismo reagovali u takvoj situaciji, nadam se da ćemo sada izgledati mnogo bolje. Ni u jednom meču u Evroligi nemamo imperativ pobede, posle pobeda koje smo ostvarili imamo pravo da se nadamo i spremamo se za svaku pobedu, ali neće leteti glave ako se ne pobedi ovaj meč".

Crveno-beli su u januaru dostigli vrhunac forme, a očekuje se da ona ponovo bude u usponu kada se kompletira ekipa.

"Mi se iz dana u dan trudimo da budemo što bolji, nažalost zdravstveni bilten nije bio baš najsjajniji u poslednje vreme. Ono čemu se nadamo i priželjkujemo jeste pun roster i zdravlje svih igrača, a onda u takvoj situaciji znamo koliki su nam dometi i snaga ovog tima", rekao je Mitrović.

Utakmica između Crvene zvezde i Galatasaraja igra se u četvrtak od 19 časova.

