Opario se i Božinov!

Doskorašnji napadač Partizana karijeru nastavlja u drugoj ligi Kine

Veličina slova A A A

Gotovo je. Tražio je dugo klub Valeri Božinov, a onda je odlučio da se opari. Doskorašnji napadač Partizana karijeru nastavlja u Kini, pošto je potpisao ugovor na Mejižom.

On je sa kineskim drugoligašem potpisao ugovor na godinu plus godinu.

„Da, definitivno idem u Kinu. Potpisao sam ugovor sa novim klubom juče u Amsterdamu. Sledeće nedelje ću otputovati u Kinu. Moram da kažem da sam jako zadovoljan. Bilo je nekih interesovanja iz Kazahstana, ali shvatio sam da ponudu Kineza ne smem da odbijem. Pokazali su veliko poštovanje prema meni. Isto, tako pokazali su i veliku želju da me vide u timu“, rekao je bugarskim medijima Valeri Božinov.

Bugarin će pored dobre plate imati i procenat od prodaje majici sa njegovim likom.

U dosadšanjoj karijeri Božinov je igrao za 11 klubova.