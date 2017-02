Pravi se moćni Real Madrid za titulu u Beogradu! Tri velika pojačanja i tri nova ugovora

Kraljevski klub sprema Drim tim za narednu sezonu

Real Madrid je prošle sezone kao aktuelni prvak neslavno završio odbranu titule ispadanjem u četvrtfinalu Evrolige. Čak su se mučili da prođu i do četvrtfinala. Za apetite najtrofejnijeg kluba, bio je to veliki podbačaj. Zato Kraljevski klub želi što pre opet na tron najboljeg košarkaškog tima u Evropi, a ako se to ne desi ove, velike su šanse da će se dogoditi naredne sezone.

Sportski dnevnik Marka koji je uvek dobro obavešten o dešavanjima u Realu, danas donosi priču o velikim planovima Madriđana za naredno leto, a u fokusu su šestorica košarkaša. Trojica aktuelnih prvotimaca, dvojica igrača iz drugih klubova i jedan koji je pod ugovorom sa Realom.

Pre dovođenja pojačanja, Real će krenuti u operaciju produžetka saradnje sa nosiocima igre. Trojica aktuelnih prvotimaca Kraljevića će u narednim danima dobiti ponude za nove ugovore. Reč je o Felipeu Rejesu, Rudiju Fernandezu i Luki Dončiću.

Iako je zakoračio u jesen karijere, kapiten Reala Felipe Rejes je i dalje bitan šraf Lasovog tima, ima veliki ugled u klubu i Real mu je spremio novi ugovor pošto mu aktuelni ističe na kraju sezone. Sastav ponude i dužina novog ugovora nisu poznati… Drugi na redu za paraf je Rudi Fernandez. Njemu saradnja ističe u leto 2018. godine, ima izlaznu klauzulu od 6.000.000 evra, ali Real želi da ga veže novim višegodišnjim ugovorom i planira da mu Rejes jednog dana preda štafetu kapitena.

Na kraju - onaj najbitniji! Senzacija evropske i svetske košarke Luka Dončić. Njemu se već sada predviđa prvo mesto na draftu 2018. godine, takav talenat se odavno nije pojavio i pitanje je kako će se Real boriti sa napadima iz NBA lige na supertalentovanog Slovenca. Dobra stvar je što Dončić ne žuri, menadžeri mu nisu napunili glavu bajkama, stoji sa obe noge na zemlji i više puta je isticao da mu je najbitnije da igra i napreduje. Privržen je klubu i želi da prvo postane najbolji u Evropi pre odlaska "preko bare". Preran odlazak u NBA bi možda zaustavio taj plan. Slovenac ima ugovor sa Realom do 2021. godine i izlaznu klauzulu od 5.000.000 evra. Real želi da mu poveća platu, produži ugovor i poveća klauzulu.

Kada završi pregovore o novim ugovorima, Real Madrid će krenuti u dovođenje pojačanja. Jedno već imaju u šakama. Tačnije, njihov je igrač. Reč je o argentinskom plejmejkeru Fakundu Kampacu koji igra kao pozajmljen košarkaš u Mursiji. Real ga je doveo posle sjajnih partija na Mundobasketu u Španiji pre dve i po godine. Argentinac se nije baš najbolje adaptirao, ali ima ogromno koašarkaško znanje koje samo treba kanalistati i adaptirati na evropski stil košarke. Međutim, to i nije bio glavni razlog njegovog odlaska na pozajmicu u Mursiju već državljanstvo. Real nije imao mesta za igrače sa pasošem van EU, pa je Kampaco žrtvovan zbog Ajona, Rendolfa i Tomkinsa. Sada je Argentinac ušao u proceduru dobijanja španskog državljanstva, u Mursiji je mnogo napredovao i narednog leta se vraća u Madrid na mesto Drejpera koji će napustiti klub.

Od pojačanja, Real je naciljao još dvojicu evroligaških igrača - Nikolu Melija i Adama Hangu.

Fenomenalni Meli blista u Bambergu i jedan je od najboljih igrača Evrolige. Za Italijana će se sasvim sigurno boriti mnogi bogatiji klubovi jer je prerastao Bamberg, a Real je jedan od njih. Meli bi bio sjajno pojačanje u reketu ako Rendolf ode u NBA što je manje verovatna opcija, odnosno ako klub napusti veteran Noćioni i penzioniše se što je daleko realnija mogućnost.

Velika želja trenera Pabla Lasa i operativaca madridskog kluba je Adama Hanga. Po mnogima jedno od najboljih krila u Evropi. Mađar koji ima afričke krvi (po oci iz Ekvatorijalne Gvineje) blista ove sezone u Baskoniji, a te partije će sigurno naplatiti narednog leta kada mu istekne ugovor sa klubom iz Vitorije. Zato Real već sada kreće u operaciju njegovog dovođenja kako bi preduhitrio konkurente. Hanga bi trebalo da dođe kao zamena za Džefrija Tejlora kojem takođe ističe ugovor narednog leta i niko u Realu nema nameru da nastavlja saradnju sa njim. Pretnju Realu predstavljaju najave da bi Hanga mogao već narednog leta u San Antonio koji ga je draftovao još 2011. godine.

To bi po madridskim planovima trebalo da bude tim koji će Real opet učiniti najmoćnijim klubom u Evropi i koji će u Beogradu na fajnal-foru opet zavladati Evropom. Ako to ne učini već ove sezone…