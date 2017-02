PRELAZZI: Zašto bi se neko sećao Marka Negrija (VIDEO)

Savršen centarfor, koga je bilo briga za sve i čije proslave golova su jedistvene u svetu fudbala

Podsetila me je na njega jedna nešto starija priča koju je MOZZART Sport zavrteo o rođendanu Bepea Sinjorija, talismana italijanskog fudbala iz njegove poslednje, platinaste faze, kada je Kalčom vladao Mida – sve što bi Čizma dodirnula, pretvaralo bi se u zlato.

Podsetio me Bepe, jer su njih dvojica došli iz sličnih podneblja – pa čak su i rođeni u Lombardiji, u svega dve godine razmaka – i čiji su počeci ličili jedan na drugog, samo da bi se ispostavilo da su, u stvari, dve strane iste medalje, jin i jang, jedan koji je živeo za fudbal i u njemu ostavio toliko traga da će se taj sjajan tekst kolege Aleksandra Gligorića o njemu šerovati čitavih godinu dana, i drugi koji nije mario za aplauze, koji je i na terenu i mimo njega delovao kao da ga je baš briga šta se dešava, koji će zbog toga, jer raja ne ume da pamti takve, ostati samo fusnota među tolikim italijanskim špicevima.

Ovaj tekst garant neće biti previše popularan.

A Marku Negriju, pustinjaku među fudbalerima, bi se baš to svidelo.

Postoje oni napadači koji žive za golove, koji će vam pričati da je zatresti mrežu jednako – ma čuješ jednako, mnogo bolje – orgazmu, koji će ceo život provesti motajući se na tuđoj polovini terena, čekajući neku loptu, da je spakuju iza linije, u malu mrežu, u veliku mrežu, u sami ćošak mreže, pa da podignu ruke i nasmeju se, jer je to suština i to je život i to je fudbal.

A ima i onih drugih, koji u sebi kriju ceo nuklearni arsenal vrhunskih poteza, ali se ta fisija pokaže tek uzgred, u jednoj ili dve sezone. Oni kroz fudbal prolaze kao namerni autsajderi, kao oni neprilagođeni klinci što puste kosu u srednjoj školi i stoje uza zid, sami; nikad ne znaš da li je to samo trik ili u njihovim glavama stvarno nešto nije kako treba.

Marko Negri je bio čovek koji je sa loptom umeo sve – a najviše da je obljubi i da ga ona poput slepo sluša, kao kad se dvoje zavole i ceo svet prestaje da postoji mimo njih – ali samo kada se njemu to htelo, i nije tome pridavao neku preveliku važnost.

Moglo bi se, napose, reći da je upravo on najprirodniji špic od svih koje smo gledali krajem devedesetih, što su „proslave“ (tu reč uzeti s debelom rezervom) njegovih pogodaka jasno deklamovale: dao bi gol i dok bi ceo stadion bio u ekstazi, on bi se okrenuo i polako zašpacirao ka svojoj polovini terena, bez ikakvog osmeha na licu, kao da je upravo zavrnuo neki šraf u azijskoj fabrici, a ne ovaplotio suštinu igre zbog koje pate i koju slave milijarde.

U najboljem slučaju, i to kada bi baš bio raspoložen, recimo onda kada postigne četvrti, pa peti gol na utakmici, saigračima koji priđu da podele sreću s njim bi – pružio ruku.

Izgledao je Marko Negri kao da ga sve to smara. A bio je možda i najbolji napadač za kojeg to nikada nije rekao; u stvari, kada – napravimo i ovde paralelu sa Sinjorijem – guglate njegovo ime, videćete ga na listama “najgorih pojačanja u istoriji”, eventualno “hitova za jedno leto”, samo što to neće ni zagrebati priču o čoveku koji je mogao da ima sve, ali ga je bilo baš briga da ima sve.

Vratimo se u leto 1997. Škotska liga je tada bila neuporedivo jača nego danas, mada su promene južno od Hadrijanovog zida neumitno morale da dođu i do Glazgova i Edinburga. Za vreme notorne zabrane engleskim klubovima da igraju evro-takmičenja, posle Hejsela, dobar deo engleskog talenta preselio se gore na sever, ali već do sredine devedesetih Rupert Mardok, Skaj i Premijer liga vratiće peščani sat fudbala u pređašnje stanje; Škoti su počeli da zaostaju (odraziće se to i na njihovu reprezentaciju, koja nikada više neće biti u gornjem ešalonu evropskog fudbala) i donešena je odluka da se od sezone 1998. na 1999. osnuje Premijer liga Škotske.

U igri je, dakle, u dvouglu Rendžersa i Seltika, bio naslov poslednjeg prvaka Scottish Premier Division, koja će se od leta 1998. nazvati Scottish Premier League, ali je u tom rivalstvu bio još jači talon: Rendžers je osvojio devet prethodnih titula, izjednačio se sa rekordom Seltika i jurio je, pod Volterom Smitom, desetu uzastopnu, što bi čak i verujućem katoličkom delu Glazgova moralo da stavi do znanja da se ravnoteža preselila u protestantski, pro-britanski deo.

Da bi osigurao trofej o kojem su sanjali navijači, ali i da bi najzad u Evropi uradio nešto više – koliko god se Rendžers trudio, govorili su zajedljivo pristalice Seltika, nikada neće biti prvak Evrope, kao što su to uradili zeleno-beli; ako nekada i budu, glasio je neformalni nastavak ove kletve, sigurno to neće uraditi sa 11 čistokrvnih Škota u timu, kao što su to 1967. uradili momci Džoka Stina u Lisabonu – Volter Smit je dobio punu vreću funti (rekli smo već da se sa današnjom, mnogo siromašnijom škotskom ligom stvari ne mogu porediti; tada je škotsko prvenstvo bilo tik iza četiri najveća) i odlučio da je uglavnom prospe tamo gde se igrao najbolji fudbal u Evropi.

Tog leta, u Rendžers su stigli povremeni kapiten Fiorentine Lorenco Amoruzo, vredni bek Juventusa Serđo Porini – kojeg su česte povrede Morena Toričelija izbacile u orbitu na Dele Alpiju, iako su navijači Juventusa sve vreme mislili da on nema dovoljni kvalitet za bjankonere – zadnji vezni Rome Jonas Tern, kao i jedan devetnaestogodišnjak s juga Italije, za kojeg ni i u Peruđi nisu znali šta da rade s njim i šta on sve može: zvao se Rino Gatuzo i sada i zauvek svi znamo šta on sve može.

Iz Peruđe je došao i Marko. Legenda kaže da je odluka da će se za Negrija Peruđi izbrojati 3.500.000 funti pala na jednoj utakmici pred sam kraj sezone, kada su domaćini protiv Rome, talentovane ali beznadežno problematične Rome (Karlos Bjanki nije uspeo da ukomponuje ekipu u kojoj su bili Abel Balbo, Fonseka, Morijero, Aldair, Di Bjađo i sve opasniji Frančesko Toti) jurili pobedu koja bi im ostavila kakvu-takvu nadu za opstanak.

Glavni skaut Rendžersa, Juan Čester, bio je nazočan pretposlednjem kolu Serije A, na stadionu „Renato Kuri“.

„Peruđa je pokušavala sve. Deset igrača na terenu davalo je poslednji atom snage da se pobedi Roma, borili su se za svaku loptu i uklizavali po čitavom igralištu... Svi, sem njega. Marko, sa bradom i sa dugom kosom, nije se uopšte trudio. Nije se vraćao u odbranu, nije vršio presing na defanzivce Rome i nije uopšte radio za tim”, sećao se Čester kasnije, opisujući čoveka koji je dao 15 golova u onakvoj Seriji A.

Ali...

„Kada bi se našao pred golom, kao da bi naglo oživeo. Postigao je jedan gol, namestio drugi (dao ga je Miki Rapaić, prim. aut.) i još pogodio prečku. Peruđa je pobedila 2:0. Vratio sam se u Glazgov i rekao Volteru: Slušaj, ako želiš sastav u kojem će svi da izgaraju, on nije čovek za tebe. Ali ako hoćeš tipa koji će dati 30 golova u sezoni, on je savršen.”

I bio je savršen. Bio je, u stvari, više od toga. U timu koji je imao talenta za trošenje – igrali su i Brajan Laudrup i Pol Gaskojn i ubitačna ikona kluba, Ali Mekojst – Marko Negri je delovao kao vanzemaljac. Kao u jeftinim danikenovskim kvazi-istorijama, izgledalo je da se spustio sa neba (dobro, iz srca Italije) da pokaže kako se to radi, i onda zapalio, ostavivši samo predanja, legende i priče. Priče uglavnom o golovima koje danas deluju naučnofantastično.

Niko nikad nije imao takav start u nekom klubu. U prvih deset kola, Marko Negri je dao 23 gola.

Još jednom: u prvih deset kola, Marko Negri je dao 23 gola.

Deset. Dvadesettri.

Dva na debiju protiv Hartsa, a onda, opet na Ajbroksu u drugom kolu, pet komada Dandi Junajtedu. Kakvih pet komada? Prvi iz peterca, nakon dodavanja Stenstada, da pokaže italijanski, inzagijevski njuh za ostanak van zamišljene linije ofsajda; drugi tako što je posle kornera, sa svojih 180 centimetara, nadskočio i golmana i golmanove ruke; treći tako što je, pošto mu je Gaza dao for, dva puta u kontri prebacio rivalskog beka, kao da su iza škole, i onda lobovao golmana sa dvadeset i kusur metara; četvrti tako što je kontrolisao loptu na roglju peterca, okrenut leđima, gradio se i onda je u padu poslao tamo gde treba; peti je bio volej iz trka, iz kolena.

I posle svakog gola, posle svake magije koju je napravio, Marko Negri bi samo slegnuo ramenima i namestio duge šiške; drugi bi se u tom trenutku još više dodvoravali navijačima, neki bi pali u trans. Marko nije bio nevaspitan, Marko je pružio ruku svakome ko je hteo da ga zagrli i opet proverio frizuru.

Do decembra 1997. Negri dao je 30 golova u svim takmičenjima (tačnije, 33 na 26 mečeva). Novinari su predviđali da će postići svih pedeset u prvoj sezoni! Navijače je zauvek kupio kada je, opet iz trka, samo levicom, pogodio i na mrskom Parkhedu.

I na terenu i van njega bio je enigmatičan, povučen. Ne bi ga bilo nigde, samo što bi postigao dva gola, a onda bi ponovo utonuo u svoj stupor, kao medved koji se promeškolji u januaru, pojede neku manju zverku na brzinu i vrati se, sve mljackajući, da spava.

Nije bio oličenje nikakvog duha Rendžersa, a najmanje duha vremena – ludih devedesetih, kada su fudbaleri postali superzvezde, mnoge su Negrijeve kolege novostečenu popularnost i kamare novca koristile da se dobro provode i da šetaju najbolje žene duž Griniča; ne i Marko Negri, koji bi, pričalo se, pokupio svoje stvari iz svlačionice, promrmljao neki nemušti pozdrav i onda otišao, da ga niko ne vidi do narednog treninga ili narednog meča – ali je završavao posao, koliko god umeo bizarno da izgleda.

Novinari bi ga opsedali pitanjima da li mu možda smeta klima, da li ne može da se navikne na jezik, da li mu se ne sviđa hrana, da li je nesrećan; novinari bi ga opsedali, ali nisu, jer nisu mogli da ga uhvate, jednako koliko ni protivničke odbrane.

A onda je sve pošlo po zlu, na jednom drugom terenu. Zvanična verzija glasila je da je povređen početkom januara 1998. sa Serđom Porinijem – jedinim iz te ekipe koji bi se mogao nazvati njegovim drugarom – u partiji skvoša.

„Jedna lopta bila je toliko brza, i pogodila me tačno u oko. Umalo sam ostao slep”, kazao je Negri.

Laserska operacija uspela je da mu spasi vid, ali je posle mesec i po van terena – a januar u Glazgovu, kada ne vidite na jedno oko i morate da nosite naočare za sunce kojeg nema, ume baš da bude depresivan – to bio jedan sasvim drugi Marko. Nekad se kaže da je napadač izgubio osećaj za gol, u Negrijevom slučaju, on je doslovno izgubio oko za gol.

Na probleme sa perifernim vidom, koji su značili da više ne može da „oseti“ pasove koje bi sa strane u šesnaesterac gurali Gaskojn ili Laudrup, nadovezala se i upala pluća, potom i još nekoliko pravih fudbalskih ozleda, i zvezda Marka Negrija počela je da se gasi jednakom brzinom kojom je i buknula.

Svega tri gola na poslednjih desetak utakmica – završio je sezonu sa 32 pogotka u ligi; poređenja radi, rival iz Seltika Henrik Larson postići će ravno dvostruko manje – nije bilo dovoljno da Rendžers stigne do mitske desete titule zaredom. Seltik će ih prestići, za dva boda, Volter Smit će još mesec-dva ranije najaviti odlazak, a novi menadžer Dik Advokat neće imati strpljenja za Negrijeve kerefeke i Negrijevo slepilo. Doslovno i metaforično.

U novinama se tada našao iz još pogrešnijih razloga: januara 1999. jedan navijač Rendžersa, još tinejdžer, osuđen je na deset godina zatvora zbog ubistva. Razlog? Žrtva je tvrdila da Marko Negri ne zna fudbala, a mladi navijač, koji je ponosno nosio dres sa brojem devet, želeo je da odbrani čast Italijana. Kamenom u glavu.

Marko Negri je već na prelazu dva milenijuma bio bivši fudbaler. Još jedna povreda – posle koje će pričati da se najviše plašio da li ima sidu! – prekinuće njegov zlosrećni, mada unosni ugovor od 18.000 funti nedeljno. Vratiće se u Italiju, ali nikada neće biti ni senka igrača koji je mogao da se nosi sa najjačim defanzivcima u Seriji A; još manje senka igrača koji bi postigao dva tuceta golova na samo deset utakmica. Njegova karijera tiho se ugasila, a flegmatik u njemu nije ni pokušao da se trgne.

Momak iz Milana, najprirodniji od svih špiceva, razočaranje svih onih koji su videli kvintu golova protiv Dandija i koji su prepoznali koliko dobar on može da bude, samo što se taj nuklearni arsenal koristio jednako koliko i onaj pravi, završiće karijeru bez ikakve pompe u svojoj Peruđi, 2005.

Dugo je bio van fudbala, Lorenco Amoruzo pričao je da godinama nije čuo ništa o njemu. Pojavio se, najzad, ove godine, na nekoliko utakmica Rendžersovih veterana.

Sudeći po Tviteru, na kojem će vas gotovo sigurno retvitovati ako kažete neku lepu reč o njemu, živi u Bolonji. I dalje ima dugu kosu, samo što se na fotografijama – za razliku od fudbalskog terena – nekada i nasmeje.

Nije poznato da li još igra skvoš.

