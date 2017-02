Radova verzija nedeljnog ludila: Everton psovao Srbe, provokacije i bezobrazluk

"Osuđujemo pojedince, ali protestujemo protiv hajke na naš klub", ističu na Banjici

Veličina slova A A A

Rekao je Everton Luiz šta je imao, govorili su igrači Partizana i šef struke Marko Nikolić, samo niko iz Rada nije reč rekao o incidentima u prvom prolećnom kolu, u kome su crno-beli slavili sa 1:0. Sve do danas. Hladne glave, kad su se strasti - valjda - smirile, uprava Građevinara oglasila se prenoseći detalje koji nisu mogli da se vide ni u TV prenosu, niti sa tribina, a tiču se ponašanja brazilskog veziste, koga su navijači domaćeg kluba vređali na rasnoj osnovi.

Na Banjici su izričiti u stavu da je i Everton vređao njih. Štaviše, sve Srbe, o čemu, između ostalog, pišu u saopštenju za javnost koje prenosimo u celosti, uz neophodnu redakcijsku obradu teksta.

„Rad se, iako u nezavidnom položaju na tabeli, unapred radovao okršaju sa Partizanom, pripremao za sve velike izazove: igrači za one na terenu, uprava za domaćinski prijem gostiju iz Humske i bezbednost navijača na tribinama. Samom spoznajom da je okršaj dva stara sportska rivala iziskivao i posebne, pojačane mere bezbednosti, tako smo se i organizovali. Stručni štab je sav adrenalin igrača usmerio ka pozitivnom, časti i bojama kluba.

Već na poluvremenu je Nikola Drinčić u svlačionici upozorio na nekorektno ponašanje igrača Partizana, Everton Luiza Guimaraesa Bilhera, koji ga je pri svakom duelu na terenu provocirao, a u nekoliko navrata psovao i majku. Provokacije Partizanovog igrača su išle i u pravcu Radovih navijača hvatanjem za međunožje, posle čega su pojedinci neprimereno uzvratili.

--->>>Oglasio se Everton: Napadali me, umesto da me štite

--->>> Velika frka na Banjici: Everton u klinču sa navijačima Rada! (VIDEO)

--->>> Crno-beli protiv rasizma: Narode, i Everton je čovek! Nije to zaslužio (VIDEO)

--->>> Nikolić o slučaju Everton: Moraju da se znaju uzroci i posledice... Sve je jasno

--->>> Transparent na Banjici i odgovor Đurđevića: Ne znam kako promaših ono (VIDEO)

Čim se to čulo, zvanični spiker utakmice je reagovao i upozorio sve na stadionu na fer i korektno navijanje. Posle njegovog obraćanja grupica je prestala sa neprimerenim gestovima, a kada se utakmica završila, usledila je nova provokacija i ponovo bezobrazluk Partizanovog igrača. Evertonu kao da nije bilo dovoljno provociranja na terenu, umesto da ode do svojih navijača i sa njima podeli radost, otišao je do tribine navijača Rada i uz mrežu koja odvaja igralište od tribina, pokazao im srednji prst podignut u vis.

Samo zahvaljujući prisebnosti igrača Rada, većeg dela publike, sprečen je izgred. Sudija Srđan Jovanović je video odlazak Evertona do protivničkih navijača, i dao mu žuti karton, a da je video i njegov gest, sigurno bi zaradio i crveni. I posle svega, medijsko drvlje i kamenje na ekipu sa Banjice. Everton je već jednom kažnjavan za slični incident na utakmici Crvena zvezda - Partizan. O njegovoj „lojalnosti“ i principu, govori i činjenica da je posle smirivanja strasti, na engleskom jeziku opsovao sve Srbe i time ponovo digao tenzije.

Uprava Rada osuđuje pojedince koji su naseli na provokacije Evertona i odgovorili mu na neprimeren način, a isto tako protestujemo protiv medijske hajke na klub i igrače Rada koji samo nisu hteli da dozvole da ih niko u svojoj kući vređa i ponižava na nesportski način. Da je ova neviđena medijska hajka na Rad neosnovana govori i činjenica da nijednom drugom igraču Partizana nije upućen ni jedan uvredljiv gest ili skandiranje, iako među njima ima još pripadnika drugih rasa i nacionalnosti, kao što su na primer Leonardo da Silva, Leandre Tavamba...“, stoji u saopštenju Rada.

(FOTO: Star sport, MN Press)