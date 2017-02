Sevilja odgovara Barseloni: Sampaoli? No pasaran!

Osvajač Lige Evrope ponudio produžetak saradnje argentinskom treneru

Veličina slova A A A

Sevilja ne da Sampaolija. Prošle nedelje, posle debakla od Pari Sen Žermena u Ligi šampiona, Španijom je kao bomba odjeknula vest da su Katalonci spremili naslednika Luisu Enrikeu i da se radi o Horheu Sampaoliju iz Sevilje.

Iako to niko nije zvanično potvrdio, jasno je da Barselona obigrava oko Argentinca, ali ipak se pita i Sevilja. A klub iz Andaluzije je, sa svemogućim direktorom Monćijem, ipak ozbiljan takmac i neće tako lako da odstupi.

To je potvrdio i predsednik petostrukog osvajača Lige Evrope Hoze Kastro koji je u izjavi za Kadenu Ser rekao da je klub ponudio Sampaoliju produžetak saradnje do leta 2019. godine.

“Razgovaramo sa njim o tome, a nadam se da ćemo uskoro i ozvaničiti novi ugovor. On je veoma uzbuđen zbog ambicioznog projekta koji ima Sevilja. Lako je postići dogovor. I ne zanima me kakvi mu predlozi dolaze iz Barselone. Nama je važno da je Sampaoli srećan u Sevilji“, rekao je prvi čovek andaluzijskog kluba.

Sampaoli je u Sevilju došao letos, a prethodno je sa selekcijom Čilea pre dve godine osvojio Kopa Ameriku.

(FOTO: Action Images)