Što ne ubije, ojača te: Ranjeni Partizan protiv braće za prolaz na Tenerife (VIDEO)

Ekipa mala, ali odabrana. A kako je vreme proticalo za košarkaški klub Partizan od sredine prošle nedelje, a stomačni virus uzimao danak, ekipa se dodatno smanjila. Jer beogradski crno-beli dočekuju duel sa solunskim PAOK-om u revanšu prve runde FIBA Lige šampiona desetkovani, bolesni i izmoreni. Sve to, doduše zvuči kao alibi, a to je poslednje što je potrebno ekipi Partizana. Uostalom, u finalu Kupa Radivoja Koraća su dobrih 30 minuta manje-više vodili protiv Crvene zvezde koja je već unapred proglašena pobednikom.

Protiv PAOK-a na klupi crno-belih ponovo neće biti trenera Aleksandra Džikića, a ekipu će kao i u Nišu voditi pomoćnik Nenad Čanak. Od igrača na terenu zbog bolesti sigurno neće biti Vila Hečera i Miloša Koprivice, a verovatno ni Vanje Marinkovića.

Neki će, poput Mihajla Andrića i Uroša Lukovića, nastupiti roviti, pa je pitanje koliko će moći da pomognu. Ipak, postoje nekoliko ohrabrujućih stvari za srpski klub. Partizan je u prvoj utakmici, kada je bio oslabljen neigranjem kapitena Novice Veličkovića, slavio sa 76:74, s tim da je mogao i ubedljiviji da nije bilo nonšalancije u odbrani u poslednjem minutu duela u Solunu. Inače, pobednik ovog dvomeča u drugom kolu plej-ofa odmeriće snage sa španskom ekipom Tenerife koja je kao pobednik grupe bila slobodna u prvoj rundi.

Takođe, navijače Partizana može da raduje ono što je u pojedinim trenucima završnog turnira u Nišu pokazao Amerikanac Džamont Gordon. Videlo se da mu je potrebno još vremena jer fizički nije potpuno spreman, ali je bilo i evidentno da se radi o čoveku koji košarku ima u malom prstu. Uz njega, glavni adut Partizana trebalo bi da bude Veličković jer energijom koju unosi najčešće menje ritam utakmice u korist crno-belih kada je to potrebno, a pritom je odigrao "milion" ovakvih utakmica.

"S obzirom na trenutno stanje, prioritet nam je bio oporavak ekipe i stabilizacija tima, priprema utakmice je u drugom planu. Odradili smo jedan trening, još uvek ne znamo sa kojim brojem igrača. Ipak, mi smo Partizan i ne želimo da od toga pravimo alibi. Imamo aktivan rezultat iz prve utakmice i učinićemo sve što je do nas da prođemo dalje. Pozivamo navijače da dođu u što većem broju, potrebniji su nam nego ikad", rekao je Čanak uoči utakmice.

Prednost PAOK-a, pored činjenice da će u hali Pionir igrati u kompletnom sastavu je i to što su solunski crno-beli u poslednjih 12 dana odigrali jednu utakmicu, dok je Džikićeva ekipa na teren izlazila čak pet puta. Pritom, Beograđane, u četiri dana posle okršaja sa PAOK-om očekuju i dva utakmice u Jadranskoj ligi, u kojoj Partizan još uvek ima šanse u borbi za drugo mesto na tabeli koje donosi i prednost domaćeg terena u polufinalu plej-ofa.

Naravano, valja podsetiti da je specifičnost Lige šampiona i to što se u nokaut fazi igra na koš-razliku, a većina košarkaša oba tima nije do sada imala mnogo prilike da se sreće sa time. To donosi i dodatnu dozu pritiska, pa će biti važno i kako mogu da se bore sa njim. Ono što je takođe bilo izvesno i nekoliko dana pre utakmice - hala Pionir biće puna, a očekuje se da atmosfera, kao i u Solunu pre dve nedelje, zbog bratskih odnosa navijača dva kluba, više liči na prijateljsku nego na takmičarku utakmicu.

Utakmica se igra od 18.30 uz direktan prenos na prvom kanalu televizije Arena sport.

PIŠE: Marko Protić

(FOTO: Star Sport)