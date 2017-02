Trener Vojvodine udario na najvećeg talenta: Zličić hoda, šeta i povremeno trči - tako će teško napraviti nešto!

Strateg Lala kritikovao učinak mlade nade, kao i iskusnog Filipa Kneževića, sa kojim je kako kaže - totalno nezadovoljan

Kod novog trenera Vojvodine Dragana Ivanovića ne postoje stare zasluge, već minutaža i mesto u timu moraju da se zasluže. Lale su danas remizirale sa ČSK-om (1:1) u Veterniku, a strateg Novosađana pružio je šansu igračima koji nisu bili u prvom planu na otvaranju protiv Spartaka.

Neki su iskoristili pružene minute, dok su oni od kojih se najviše očekivalo podbacili, prema rečima iskusnog stratega. On je pre svega istakao nezadovoljstvo igrom velike nade Vojvodine Lazara Zličića, kao i iskusnog Filipa Kneževića.

"Danas smo nastupili u heterogenom sastavu, kako bi određeni igrači stekli određenu minutažu. Neki igrači, poput Stamenića ili Sprema, nalaze se vrlo blizu startne postave i sa nastupom pojedinaca mogu biti zadovoljan, dok ima i onih koji me baš i nisu zadovoljili. Zličić će morati malo da promeni način igre, jer ovako kako on hoda, šeta i povremeno trči, sa 19-20 godina će teško moći da napravi nešto. Sa Kneževićem sam totalno nezadovoljan i sve to ćemo raščistiti ove nedelje, jer sam pre za to da se bavimo mladima koji imaju potencijal, pa makar u ovom trenutku bili i slabijeg kvaliteta. Pojedinci će definitivno morati malo da promene način igre i ponašanja", rekao je Ivanović.

U timu se našao i Mario Maslać, koji je dobio priliku da zaigra i protiv Spartaka.

"Maslać je u Subotici igrao u poslednjih 15 minuta i njemu su potrebne ovakve utakmice, s obzirom na to da je prošlu polusezonu završio nešto ranije, a malo je kasnio na pripreme. Uostalom, utakmicu protiv ČSK-a smo i organizovali da bismo videli u kakvoj se ko formi nalazi u ovom momentu", dodao je strateg Lala.

Fudbaleri Vojvodine u nedelju od 17 časova dočekuju Rad na Karađorđu u 23. kolu Superlige, a ulaznice za ovaj meč moći će besplatno da se preuzmu na blagajni novosadskog hrama fudbala.

