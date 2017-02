Žardim: Još ništa nije gotovo!

Trener Monaka obećava borbu svog mladog tima i u revanšu

Leonardo Žardim treba da bude ponosan. Za vrhunski meč potrebna su dva vrhunska tima, a to su bez sumnje Mančester Siti i Monako večeras potvrdili.

Njegovi Kneževi odigrali su jednu od najkvalitetnijih utakmica u skorijoj istoriji Lige šampiona, pa otuda i zanimljiv osvrt portugalskog stručnjaka.

“Prvo što moram da kažem je da smo večeras videli jedan od najneverovatnijih okršaja u Ligi šampiona ove sezone. Bilo je ovo prelep iskustvo za navijače i sve gledaoce kraj malih ekrana koji su uživali u napadačkom fudbalu i osam goolova. Zaista mislim da je Monako igrao izvanredno i čestitao sam mojim igračima na tome. Pravili smo male greške u defanzivi, a mislim da je odlučujući detalj ovog meča bio promašeni penal Falkaa za 3:1”, istakao je Žardim.

Trener Monaka je pohvalio svoj mladi tim i napomenuo da je odlučilo neiskustvo njegovog tima.

“Koristio sam Mbapea mnogo bliže golu rivala jer sam znao da ćemo imati dosta prostora, a on je brz i pokretljiv. Mislim da je momak odigrao izvanredan meč. Tek mu je 18 godina i ovo mu je prvi start u Ligi šampiona. On je takođe deo našeg velikog projekta. Razlika u broju načinjenih grešaka je verovatno odlučila pobednika ovog duela, ali to sve zavisi i od godina i iskustva igrača”, napomenuo je Žardim.

Kormilar Kneževa ne zamera Radamelu Falkau na promašenom jedanaestercu.

“Radamel je veliki napadač, što je pokazao danas bez obzira što mu karijera u Engleskoj nije tekla u očekivanom smeru. I Aguero je takođe pokazao da je svetska klasa, pa je bilo uživanje gledati ih obojicu na terenu. Što se tiče revanša, ništa još nije gotovo. Nemam nameru da se predam. Ostalo je još 90 minuta i daleko da je ovaj dvomeč odlučen”, zaključio je Leonardo Žardim.

Revanš meč ova dva tima na programu je kroz tri nedelje (15. marta) u Monaku, a ne zaboravite da su Kneževi u svih prethodnih šest okršaja sa engleskim timovima prolazili dalje posle dve utakmice!

(FOTO: Action Images)