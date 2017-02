Zvezda: Donald može i sa polomljenom rukom! Pristupačne cene ulaznica za derbi

Holanđanin će sa bandažiranom šakom već protiv Bačke, a tako će biti i protiv Partizana 4. marta za čiji okršaj su određene cene karata

Šaka Zvezdinog veziste Mičela Donalda polomljena je na dva mesta, ali to neće sprečiti holandskog fudbalera da odgovori na zahteve stručnog štaba u predstojećim prvenstvenim mečevima sa Bačkom i Partizanom.

Do preloma je došlo na premijernom meču prolećnog dela sezone protiv Novog Pazara.

"Šaka mi je polomljena na dva mesta. Iskreno, ne sećam se trenutka kada se to dogodilo. Na terenu nisam osećao bol niti primetio nešto čudno. Tek nakon meča, u svlačionici, kada sam krenuo da se oblačim osetio sam da me ruka boli. Sledećeg jutra otišao sam na snimanje i ispostavilo se da imam dvostruki prelom", rekao je Donald za klupski sajt.

Ipak, ispadanja iz ritma nema.

"Povreda mi ne predstavlja problem da treniram, bandažiram dobro ruku i spreman sam za sve napore. Pitate se šta ću ako nezgodno padnem na treningu? Ništa, neću pasti. Jači sam od ove povrede. Nisam polomio nogu tako da mogu normalno da igram. Naravno, moram da budem malo pažljiviji, ali sve je u redu. Navijači ne moraju da brinu, igraću derbi. Moja predviđanja su da ću čak i ove subote biti spreman za meč".

ZVEZDINA AFRIKANZACIJA

Crveno-beli u Bačkoj Palanci igraju u subotu od 13 časova, sa Donaldom u timu.

"U Bačku idemo sa istim ciljem, da osvojimo nova tri boda. Ne zavisimo od protivnika i nećemo im se prilagođavati. Neka se oni usklade sa našom napadačkom igrom. Videćemo kakav će ishod biti, ali mi ćemo pružiti isti, ili čak i veći napor kako bismo obradovali svoje navijače i osvojili nova tri boda. Nema veze što je ovo meč pred derbi, za dobru atmosferu pobede su uvek bitne. Želimo da pobedimo svaku utakmicu, čak i ako je derbi za deset utakmica, ne gledamo na taj način, svaka pobeda nam je podjednako važna", poručio je Donald.

Crveno-beli su odredili i cenu ulaznica za derbi sa Partizanom, koji je na programu u subotu 4. marta: Sever i jug su 600 dinara, Istok - 1.000, Zapad - 1.200, Vip 1 i vip 2 - 2.000, a Vip galerija - 3.000 dinara. Termini prodaje će naknadno biti objavljeni.

(FOTO: Star Sport)