Reprezentacija Engleske će igrati prijateljske utakmice protiv Holandije 23. marta i protiv Italije 27. marta, a selektor Geret Sautgejt pozvao je 27 igrača za ovo okupljanje Gordog Albiona.

Glavna stvar je da nema Harija Kejna, a umesto njega Sautgejt je pozvao Danija Velbeka.

Pozive su još dobili Alfi Moson, Nik Poup, Džejms Tarkovski i Luis Kuk. Prva trojica su i debitanti. Džo Hart je zadržao svoje mesto među četiri golmana.

Dobra vest za Sautgejta je i to što su se Adam Lalana i Džek Vilšir vratili u sastav. Džejk Livermor je takođe na spisku.

Napadač Totenhema Kejn pauziraće do maja što znači da ga čeka teška bitka sa vremenom kako bi se oporavio do početka Svetskog prvenstva u Rusiji. On je povredio ligamente skočnog zgloba na nedeljnom gostovanju u Bornmutu i to treći put za 18 meseci. To će biti i minus Engleskoj na predstojeća dva duela, što treba da znate kada budete pravili tiket.

Verovatno će Džejmi Vardi i Markus Rašford preuzeti najveći deo tereta posle Kejnovog izostanka.

"Prema medicinskim nalazima koje imamo, on će igrati još do kraja sezone. Nikada ne volite da vam igrač bude povređen, a Totenhemu slede neki veoma bitni mečevi", rekao je Sautgejt.

SPISAK REPREZENTACIJE ENGLESKE

Golmani: Džek Batland (Stouk), Džo Hart (Vest Hem), Džordan Pikford (Everton), Nik Poup (Barnli);

Defanzivci: Rajan Bertrand (Sautempton), Erik Dajer (Totenhem), Džo Gomez (Liverpul), Hari Megvajer (Lester), Alfi Moson (Svonsi), Deni Rouz (Totenhem), Džon Stouns (Mančester Siti), Džejms Tarkovski (Barnli), Kjeran Tripije (Totenhem), Kajl Voker (Mančester Siti);

Vezisti: Dele Ali (Totenhem), Luis Kuk (Bornmut), Džordan Henderson (Liverpul), Adam Lalana (Liverpul), Džesi Lingard (Mančester Junajted), Džejk Livermor (VBA), Aleks Osklejd Čemberlen (Liverpul), Džek Vilšir (Arsenal), Ešli Jang (Mančester Junajted), Rahim Sterling (Mančester Siti);

Napadači: Markus Rašford (Mančester Junajted), Džejmi Vardi (Lester), Dani Velbek (Arsenal);

