NAJVAŽNIJE VESTI DANA

- Barselona je završila transfer Kevina Prinsa Boatenga! Opširnije OVDE.

- Pjontek u Milanu, Iguain u Čelsiju, Morata u Ateltiku. Opširnije OVDE.

- Branislav Ivanović je dobio ponudu napusti Zenit da potpiše ugovor karijere. Opširnije OVDE.

- Mario Baloteli na korak od Marselja! Opširnije OVDE.

- Kalum Hadson Odoi je odbio od Čelsija 5.000.000 evra po sezoni! Opšrinije OVDE.

17.43 - ZVANIČNO: Napadač Sulej Kikai (23) napustio je Kristal Palas i pojačao holandsku NAK Bredu.

17.30 - Serđi Samper napušta Barsleonu pošto mu je klub dao odrešene ruke u izboru nove sredine.

17.23 - ZVANIČNO: Krilni napadač Janik Bolasi je raskinuo pozajmicu u Aston Vili i vratio se u Everton.

17.16 - Pored Kevina Princa Boatenga Barselona želi i njegovog saigrača iz Sasuola Stefana Sensija ali za sezonu 2019/20.

17.11 - Fiorentina i Torino su navodno u pregovorima sa Interom oko dovođenja veziste Roberta Galjardinija za 15.000.000 evra. Nekadašnji vezista Atalante ne može da se izbori za minutažu na Meaci, pa Tutosport i Tutomerkato pišu o skorijem rastanku sa Neroazurima.

17.00 - Selta i Sautempton su u poodmalkim pregovorima oko prelaska holandskog štopera Veslija Huda na Balidos. U opticaju je pozajmica s pravom otkupa na kraju sezone, javlja bitanski Skaj Sports.

16.55 - ZVANIČNO: Talentovani krilni napadač Bakeri Džata produžio je ugovor sa HSV-om do 2024. godine.

16.48 - Zenit i Lacio su blizu dogovora oko transfera hrvatskog veziste Milana Badelja u Sankt Peterburg. Ruski tim platiće Rimljanima 10.000.000 evra (letos ga Lacio doveo za džabe), a Badelj bi trebalo da zameni Leandra Paredesa koji se seli u Čelsi.

16.40 - PAOK je odlučio da proda iskusnog ukrajinskog štopera Jevhena Kačeridija (31) koji navodno ima pobude iz Bundeslige.

16.36 - ZVANIČNO: Turski defanzivac Semih Kaja (27) napustio je Spartu iz Praga i otišao na pozajmicu u Galatasaraj.

16.30 - Reding i Norič pregovaraju oko selidbe Nelsona Oliveire sa Kerou Rouda. Portugalski napadač je potpuno skrajnut u redovima Kanarinaca za koje nije odigrao ni minut ove sezone.

16.25 - ZVANIČNO: Talentovani Dvajt Meknil (19) produžio je ugovor sa Barnlijem za četiri i po godine. Radi se o momku koji je eksplodirao u proteklih mesec dana kada je zabeležio gol i dve asistencije. Dobar posao Šona Dajša...

16.19 - Ako se ne dogovore sa Napolijem oko dovođenja Marka Roga čelnici Sevilje će se okrenuti omalenom Maksimu Lopezu iz Marselja.

16.16 - Napoli i Marko Rog nikako da se dogovore oko razlaza. Hrvatski vezista bi da ode negde na pozajmicu s pravom otkupa, a u tu svrhu u Napulj je stigao i menadžer Fali Ramadani kako bi se dogovorio sa čelnicima kluba sa San Paola. Najozbiljnija je za sada Sevilja koja ima usmeni dogovor sa igračem i ponudila je pozajmicu uz otkup za 15.000.000 na kraju sezone. Roga hoće i Štutgart.

16.10 - ZVANIČNO: Skot Mektomini je potpisao novi ugovor sa Mančester Junajtedom. Opširnije OVDE

16.06 - Đenova ozbiljno želi Radeta Krunića. Reprezentativac Bosne i Hercegovine mogao bi da napusti Empoli i preseli se u Liguriju, a uz novac Grifoni nude i iskusnog golmana Federika Marketija (35).

16.00 - Bajern se okomio na talente iz Engleske, a nova želja pored Kaluma Hadson-Odoija iz Čelsija je mlada zveza Mančester Sitija Rabi Matondo (18). Bavarci su spremni da ponude oko 11.000.000 evra. Maldić rodom iz Liverpula nedavno je odbio novi ugovor na Etihadu.

To je sve od Aleksandra Gligorića u prvoj smeni.

15.51 - Pored Arane, Sevilja pokušava da se reši još jednog brazilskog promašaja. Makar privremeno. Andalužani pregovaraju sa Fluminenseom o slanju veziste Gansa na pozajmicu u tabor velikana iz Rija. Prethodnu sezonu je proveo na pozajmici u Amijenu gde je još jednom razočarao. A nekada je uz Nejmara bio najtraženiji mladi igrač Južne Amerike...

15.40 - GOTOVO: Vagner Lav i Bešiktaš su dogovorili raskid ugovora. Iskusni Brazulac će se kao slobodan igrač vratiti u Korintijans.

15.31 - Malopre smo pomenuli da bi Ajntrahtov defanzivac Simon Falet mogao u Nant, a sada se oktriva i koji je razlog za to. Nant napušta američki štoper Met Mijazga pošto je Čelsi rešio da pre leta okonča njegovu pozajmicu. Mijazga se vratio u London i sada se čeka rasplet. Ostanak i šansa kod Sarija ili neka nova pozajmica...

15.24 - Sevilja je na dobrom putu da se reši brazilskog promašaja Giljermea Arane. Levi bek je pre godinu dana stigao iz Korintijansa za 10.000.000 evra i 20 odsto od narednog transfera i nije pokazao ništa. Korintijans želi da ga vrati, ali je Sevilja odbila predlog o pozajmici. Sevilja je do sada isplatila 2.000.000 evra Korintijansu na ime rata od transfera i njen predlog je da pošalje nazad Aranu, ali da Korintijans otpiše preostalih 8.000.000 evra koje im Sevilja duguje. Brazilci su pristali da otpišu 7.000.000 evra. Dogovor je blizu...

15.13 - Đenova je najaktivniji klub danas... Pored velikog posla sa Milanom oko Pjonteka, Grifoni pregovaraju i sa Juventusom. Plan je da vrate vezistu Stefana Sturara koji je okončao pozajmicu iz Torina u lisabonskom Sportingu. Zauzvrat bi Juventus kaparisao 20-godišnjeg argentinskog defanzivca Kristijana Romera.

15.05 - Čelsi je u problemu! Talentovani Kalum Hadson Odoi je odbio i poslednju ponudu za produžetak ugovora koji mu ističe za 18 meseci. Čelsi mu je ponudio 85.000 funti nedeljno što je 5.000.000 evra na godišnjem nivou, ali uzalud... Igrač želi u Bajern koji je spreman da plati Čelsiju oko 45.000.000 evra za obeštećenje. Opširnije OVDE.

14.56 - GOTOVO! Kaljari je doveo dugo traženo pojačanje u veznom redu. Sardi su platili 5.000.000 evra Nasionalu iz Montevidea za urugvajskog vezistu Kristijana Olivu (22). Ovo može da znači da je Kaljari odustao od Naitana Nandeza iz Boke, ali i da se sprema prodaja Nikola Barele kojeg žele Čelsi i italijanski bogataši. Oliva večeras stiže na lekarske preglede i potpis ugovora. Igra na poziciji zadnjeg veznog...

14.45 - Romin transfer gutu Monći je namirisao novo pojačanje. Španac je boravio u Belgiji jer je zainteresovan za Landrija Dimatu, 22-godišnjeg napadača Anderlehta na pozajmici iz Volfzburga. Podsetimo da ga je Volfzburg platio Ostendeu čak 10.000.000 evra.

14.36 - Ajntrahtov štoper Simon Falet je blizu odlaska iz Frankfurta. On bi u narednim danima mogao da potpiše za Nant.

14.28 - Saudijski Al Itihad je potpuno poludeo sa pojačanjima ove zime. Posle Manuela da Košte, Marsela Groea, Aleksandra Prijovića i Garija Rodrigeza, prebogati klub iz Džede pokušava da iz Galatasara dobije tandem Joan Belanda - Sofijan Feguli. Na stolu je nešto više od 10.000.000 evra za obojicu, čeka se odgovor Turaka...

14.20 - ZVANIČNO: Đenova je potvrdila transfer levog beka Udinezea i italijanske mlade reprezentacije Đuzepea Pecele. Došao je na pozajmicu s opcijom za otkup ugovora narednog leta.

14.12 - Digla se prašina u Turskoj! Istanbulski velikani pokušavaju da nanesu težak udarac lideru Bašakšehiru i preotmu mu prvog napadača Emanuela Adebajora. Ali gazda Bašakšehira je poručio da Adebajor može samo u Fenerbahče, a nikako u redove direktnih rivala za titulu Galatasaraja i Bešiktaša.

14.05 - Iskusni deni bek Glen Džonson je završio karijeru. Bio je slobodan od letos kada mu je istekao ugovor sa Stoukom, niko ga nije hteo i rešio je okači kopačke o klin.

13.57 - Ešli Kol će u narednih 48 sati obaviti lekarske preglede i potpisati ugovor do kraja sezone sa Derbijem. A to nije jedina lepa vest za Frenka Lamparda. Još lepša je stigla sa Enfild Rouda. Liverpul nije iskoristio opciju da do određenog roka povuče Harija Vilsona sa pozajmice tako da talentovani ofanzivac ostaje u Derbiju do kraja sezone.

13.51 - GOTOVO! Brazilski desni bek Natan (17) stiže iz Vasko da Game u Valensiju. Visina transfera iznosi 1.000.000 evra. Valensija će otkupiti polovinu njegovog ugovora za pomenuti iznos, a igrač će ostati u Vasku na pozajmici do januara 2020. godine.

13.45 - Evropski mediji prenose MOZZART Sport: Darko Jevtić je blizu prelaska iz Leha u Krasnodar kako je juče ekskluzivno najavio Darjan Nedeljković.

13.40 - Moratin menadžer Huanma Lopez je malopre stigao na Atletikov stadion Metropolitano kako bi usaglasio poslednje detalje oko pozajmice španskog napadača iz Čelsija. Atletiko će do kraja prelaznog roka morati da se reši Kalinića i Martinsa kako ne bi probio limit od 293.000.000 evra godišnje za plate igrača.

13.33 - ODBIJENO! Fulam je imao dogovor sa Čelsijem, ali ih je Geri Kejhil odbio. Iskusni štoper ne želi na pozajmicu do kraja sezone, već želi dugoročni ugovor. Aktuleni sa Čelsijem mu ističe na kraju sezone. Nada se boljoj ponudi od Fulamove... Dakle, Benatija sada deluje kao još realnija meta.

13.26 - Pjontek u Milanu, Iguain u Čelsiju, Morata u Atletiku! Sve će biti gotovo u narednih 48 sati. Posle današnjeg meča Milan u Đenovi kreće domino efekat. Opširnije OVDE.

13.21 - GOTOVO! Barsa je završila transfer Kevina Prinsa Boatenga. On se već pozdravio sa saigračima u Sasuolu, a sve detalje transfera možete da pročitate OVDE.

13.15 - Parma želi iskusnog Alesandra Matrija iz Sasuola na pozajmicu do kraja sezone.

13.07- Klaudio Ranijeri želi Medija Benatiju u Fulamu! Marokanac je nezadovoljan minutažom u Juventusu, ali Alegri ne želi da ga pusti pre kraja sezone u strahu od povreda iskusnih Kjelinija, Bonućija i Barzaljija. Bentaiju hoće i Milan, Borusija Dortmund i Šalke. Opširnije OVDE.

12.59 - Najnovija vest koju javlja ugledni Independent je da je Arsenal uspostavio kontakte sa zastupnicima Hamesa Rodrigeza i da Emeri ne gubi nadu u dolazak Kolumbijca do kraja januara. Rodrigez je na pozajmici u Bajernu iz Reala do kraja sezone, a Hasan Salihamidžić je nedavno izjavio da nisu planirali rastanak sa Kolumbijcem u januaru.

12.50 - BOMBA! Barselona hoće Kevina Prinsa Boatenga! Uskoro opširnije...

12.42 - Italijanski napadač Alberto Paloski je odbio predlog da napusti SPAL i preseli se na pozajmicu u Frozinone do kraja sezone.

12.37 - Nekada najskuplji igrač u istoriji Čempionšipa, napadač Žonatan Kođija se nada da će do kraja prelaznog roka uspeti da napusti Aston Vilu i da će preći na pozajmicu u francusku Anže.

12.30 - Galatasaraj je odbio ponudu Krasnodara za napadača Sinana Gumuša. Turski napadač u Istanbulu zarađuje 650.000 evra po sezoni, Krasnodar mu je nudio skoro duplo više, ali Galata ne želi ni da čuje za prodaju.

12.23 - Martin O Nil je naciljao prvo pojačanje za Notingem Forest. Želi irskog vezistu Džejmsa Meklina iz Stouka.

12.19 - ZVANIČNO: Levi bek/krilo Vilson Manafa (24) je prešao iz Portimonensea u Porto i potpisao ugovor do 2023. godine.

12.13 - GOTOVO! Briž je za 2.500.000 evra supertalentovanog portugalskog štopera Gonzala Kardoza iz Boaviste. Portugalac danas stiže ne lekarske preglede i potpis četvorogodišnjeg ugovora. Ima samo 18 godina.

12.09 - Odlični irski vezista Hari Arter bi mogao pre vremena da okonča pozajmicu u Kardifu i da se vrati u Bornmut. Ali samo da bi otišao na drugu pozajmicu. Votford i Aston Vila su ozbiljno zagrizli za Artera.

12.02 - Vesti iz Seltika... Škoti su odustali od Portovog desnog beka Fernanda Fonseke nakon što su Zmajevi odbili ponudu od 2.500.000 evra. Seltik pregovara i o kupovini talentovanog napadača Džoša Maje iz Sanderlenda, ali engleski klub insistira da ga zadrži do kraja sezone na pozajmici. U međuvremenu se radi na rakidu ugovora iskusnog nemačkog defanzivca Marvina Kompera.

11.55 - Evo i detalja oko transfera Matea Darmijana iz Mančester Junajteda u Juventus. Italijani su predložili pozajmicu s pravom otkupa ugovora na kraju sezone za 8.000.000 evra. Podsetimo, Darmijan ima još godinu i po dana ugovora sa Crvenim đavolima, ali od dolaska Solskjera skoro da nikako ne dobija šansu.

11.47 - Jedna vest iz Partizana... Verovatno i najveći talenat crno-belih u ovom trenutku, Jovan Kokir je prosleđen na pozajmicu u Teleoptik i neće konkurisati za tim Partizana u drugom delu sezone. Opširnije OVDE.

11.45 - Nije za ovaj, ali jeste za sledeći prelazni rok. Mančester Siti je ozbiljno zagrizao za Lionov tandem vezista Tangi Ndombele - Husem Auar. Koštaju mnogo i neće biti lako doći do njih, ali Gvardiola je već najavio da mu je potrebna zamena za Fernandinja. A ni David Silva više nije u cvetu maldosti. Ko su Ndombele i Auar, mogli ste da čitate OVDE.

11.38 - Njukasl prodaje španskog napadača Hoselua. Svrake su u pregovorima sa kineskim Tjanđin Tedom oko transfera Hoselua.

11.33 - BOMBA! Iz Rusije! Branislav Ivanović bi mogao da napusti Zenit zbog najbogatijeg ugovora karijere. Opširnije OVDE.

11.31 - Entoan Semenjo je 19-godišnji napadač Bristol Sitija koje je ozbiljno skrenuo pažnju na sebe na Ostrvu. Engleski tabloidi pišu da Mančester Junajted i Čelsi pažljivo prate na razvoj Semenja i da neće biti iznenađenje ako uskoro dostave i konkretne ponude za njega.

11.26 - Arsenal i Monako su ostali u trci za Želsona Martinsa. Atletiko posle samo pola sezone želi da se reši brzonogog Portugalca koji se nije baš dobro uklopio. Zainteresovan je bio i Milan, ali Rosoneri ne mogu finansijski da pariraju ponudama Kneževa i Tobdžija.

11.19 - BLIZU! Mario Baloteli nije nikad bio bliži prelasaku u Marselj. Nica je kapitulirala i pregovara o detaljima transfera. Opširnije OVDE.

11.13 - Gradski rivali Aston Vila i VBA vode borbu za potpis Bornmutovog defanzivca Tajrona Mingsa. Ne tako davno se ovaj momak pominjao kao želja nekih od najbogatijih premijerligaških klubova.

11.05 - Totenhemov promašaj Žan Kevin Nkudu je želja Bešiktaša. Turci bi da pozajme Totenhemovo krilo koje nije u planovima Maurisija Poketina. Problem je visoka plata...

10.58 - Aurelio de Laurentis je u Parizu! Zvanično, u pitanju je privatna poseta. Nezvanično, pregovara sa Pari Sen Žermenom o prodaji Alana. Sveci su u panici posle definitivnog raskola oko Rabioa i povrede Veratija. Tomas Tuhel nema nijednog centralnog veznog na raspolaganju. PSŽ ima dogovor sa Alanom oko petogodišnjeg ugovora vrednog 6.000.000 evra po sezoni. Ali Napolijev zahtev od 100.000.000 evra je i dalje nedodirljiv za PSŽ. Možda je De Laurentis spreman na popust...

10.50 - Čelsijevo krilo Viktor Mozes je blizu prelaska u Fenerbahče. Ali po posebnim uslovima i sa posebnim klauzulama. Opširnije OVDE.

10.44 - Inter je sve bliže odluci da na kraju sezone ne otkupi Šimea Vrsaljka od Atletika. Hrvat je razočarao od letošnjeg dolaska na Meacu i Nerazuri ne veruju da bi njegov otkup za 17.000.000 evra bio pametna investicija. Čak su pronašli i alternativu. Pokušaće da iz Napolija dovedu Elseida Hisaja koji je u sporu sa Napolitancima oko produžetka saradnje.

10.38 - Žena i deca Alvara Morate su sinoć doputovali u Madrid. Do kraja dana se očekuje i napadač Čelsija koji bi trebalo da realizuje pozajmicu u Ateltiko sa opcijom otkupa za 60.000.000 evra. Zapravo, čeka se da Milan odblokira pijacu kupovinom Pjonteka pa da potom Iguain sleti na Stamford Bridž, a da Morata završi kod Simeonea.

10.32 - Roma hoće Ragnara Klavana! Vučica mora da nađe hitno rešenje na štoperskoj poziciji posle povrede Žuana Žezusa, a u prvi plan je iskočio iskusni Estonac koji je letos stigao u Kaljari iz Liverpula. Roma bi da pozajmi Klavana do kraja sezone. Čeka se odgovor sa Sardinije...

10.25 - BLIZU! Juventus ima dgovora sa Mateom Darmijanom i čeka se još zeleno svetlo od Mančester Junajteda. Italijanski bek bi trebalo da zameni Leonarda Spinacolu koji će se preseliti negde na pozajmicu kako bi se lagano vraćao u formu posle teške povrede iz koje je izašao.

10.21 - Napadača traži i Vest Hem. Ito nema veze sa eventualnim odlaskom Kerola u Totenhem. Pošto je Đenova odbila 40.000.000 evra za Pjonteka, Čekićari su se okrenuli drugoj senzaciji Serije A. Istu sumu su ponudili Atalantu za Duvana Zapatu koji se nalazi u senzacionalnoj formi i prvi je strelac lige. Vest Hem je u strahu od gubitka Marka Arnautovića i vidi Zapatu kao idealnu zamenu. Ali Atalanta za sada nema nameru da prodaje Kolumbijca...

10.15 - Katalonski mediji najavljuju da bi Barselona danas mogla da dobije "devetku" koju juri već danima. Nakon što ih je Alvaro Morata odbio zbog Atletiko Madrida, Katalonci su suzili krug na trojicu kandidata: Karlosa Velu, Radamela Falkaa i Fernanda Ljorentea. Meksikanac iz Los Anđelesa ima najveće šanse...

10.11 - Đenova i Milan danas igraju na Marasiju, ali se ovog jutra priča samo o igraču koji neće ifrati na toj utakmici - Kšištofu Pjonteku. Milan i Đenova su blizu dogovora. Grifoni za Poljaka traže 40.000.000 evra, Milan nudi 35.000.000 evra od čega bi 5.000.000 evra bilo uračunato kroz nekod od igrača koji bi mogli da odu u suprotnom smeru. Prvo su se pominjali Bertolaći i Halilović, a ali danas se šuška da bi Đenova radije vezistu Hosea Maurija i talentovanog golmana Alesandra Plicarija.

10.07 - Krećemo sa najzanimljivijom vesti ovog jutra iz Engleske. Totenhem želi da dovede Endija Kerola i privremeno ugasi požar u napadu nastao povredom Harija Kejna i odlaskom Hjong Min Sona na Kup Azije. Spursi pregovaraju o pozajmici napadača Vest Hema i spremni su da za nju izdvoje 2.000.000 funti.

Dobar jutro, poštovani čitaoci i dobro došli u još jedno celodnevno druženje posvećeno dešavanjima na fudbalskoj pijaci. Sa vama u prvoj smeni danas Aleksandar Gligorić. Još 10 dana je do završetka. Pre nego krenemo, pročitajte OVDE šta se juče dešavalo, uz podsećanje da sve vesti sa transfer pijace možete pronaći na tagu ZIMSKI PRELAZNI ROK 2019. U komentarima imate mogućnost da pitate ukoliko vas zanimaju aktivnosti određenog kluba. Pokušaćemo da vam damo adekvatne odgovore...