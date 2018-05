Izgleda da će Fajnal for u Beogradu proteći bez Bogdana Bogdanovića.

Posle vremena provedenog u Evropi, Bogdanović se vratio u Sjedinjene Američke Države gde je nastavio sa procesom oporavka, piše Eurohups.

Bogdanović je operisao srednji meniskus kolena i sada u Sakramentu pokušava da se vrati u formu kako bi sledeću sezonu dočekao na pravi način.

FENERBAHČE OSVAJA EVROLIGU - KVOTA 3,10

To znači da ga nećemo videti u Beogradskoj Areni, ali on je već ranije obišao svoje prošlogodišnje saigrače i trenera Željka Obradovića i poželeo im je sreću pred predstojeći Fajnal for.

Bogdanović je imao solidnu ruki sezonu u NBA ligi, ali je jasno da će morati još da radi na oporavku i zato će mu ovo leto biti veoma bitno.

Foto: MN Press